Editorias do Site
Redes Sociais

'Não estamos escondendo nada', diz Ana Castela sobre romance com Zé Felipe

Fãs aumentam especulações sobre relacionamento entre os influenciadores

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:41

Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução Instagram @zefelipe

A vida pessoal de Ana Castela, 21, voltou a movimentar a internet nesta semana. Após uma série de aparições ao lado de Zé Felipe, 27, a cantora decidiu comentar os rumores de que os dois estariam vivendo um romance.

Em entrevista, publicada no Instagram, nesta quarta-feira (1º), ela não confirmou o status da relação, mas deixou claro que não há segredo algum.

"A internet quer fazer a gente pular etapas. Estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz", afirmou, sem se alongar sobre o assunto.

Os comentários em torno da dupla cresceram depois que eles lançaram uma parceria musical e passaram a ser vistos em momentos de lazer, tanto em encontros com amigos quanto em reuniões familiares. Para os fãs, os sinais de proximidade foram suficientes para acender a curiosidade sobre uma possível nova fase na vida dos dois.

Zé Felipe, por sua vez, viveu recentemente um processo de separação. O cantor se divorciou de Virginia Fonseca após cinco anos de casamento, período em que tiveram três filhos. O fim do relacionamento seguiu cercado de especulações, especialmente porque Virginia passou a ser apontada como affair do jogador Vini Jr.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Participante do Rancho do Maia é a nova rainha de bateria do Pega no Samba

Participante do Rancho do Maia é a nova rainha de bateria do Pega no Samba

Imagem - Mulher de Leonardo diz que 'adotou' adolescente para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

Mulher de Leonardo diz que 'adotou' adolescente para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

Imagem - Leonardo compra avião que Zé Felipe ganhou de Virginia

Leonardo compra avião que Zé Felipe ganhou de Virginia

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 5 tendências da Semana de Moda de Milão para o dia a dia

5 tendências da Semana de Moda de Milão para o dia a dia
Imagem - Participante do Rancho do Maia é a nova rainha de bateria do Pega no Samba

Participante do Rancho do Maia é a nova rainha de bateria do Pega no Samba
Imagem - Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho