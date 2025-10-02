Clima de romance?

'Não estamos escondendo nada', diz Ana Castela sobre romance com Zé Felipe

Fãs aumentam especulações sobre relacionamento entre os influenciadores

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:41

Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução Instagram @zefelipe

A vida pessoal de Ana Castela, 21, voltou a movimentar a internet nesta semana. Após uma série de aparições ao lado de Zé Felipe, 27, a cantora decidiu comentar os rumores de que os dois estariam vivendo um romance.

Em entrevista, publicada no Instagram, nesta quarta-feira (1º), ela não confirmou o status da relação, mas deixou claro que não há segredo algum.

"A internet quer fazer a gente pular etapas. Estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz", afirmou, sem se alongar sobre o assunto.

Os comentários em torno da dupla cresceram depois que eles lançaram uma parceria musical e passaram a ser vistos em momentos de lazer, tanto em encontros com amigos quanto em reuniões familiares. Para os fãs, os sinais de proximidade foram suficientes para acender a curiosidade sobre uma possível nova fase na vida dos dois.

Zé Felipe, por sua vez, viveu recentemente um processo de separação. O cantor se divorciou de Virginia Fonseca após cinco anos de casamento, período em que tiveram três filhos. O fim do relacionamento seguiu cercado de especulações, especialmente porque Virginia passou a ser apontada como affair do jogador Vini Jr.

