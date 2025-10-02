Entrevista

Participante do Rancho do Maia é a nova rainha de bateria do Pega no Samba

Influenciadora Karlyane Menezes ganhou apelido no reality, já teve outdoor em São Mateus e agora se prepara para seu primeiro carnaval

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:49

Karlyane Menezes Crédito: Reprodução Instagram @karlyanereal / Acervo pessoal

A influenciadora digital Karlyane Menezes foi anunciada como a nova rainha de bateria do Pega no Samba, escola de samba capixaba. Conhecida nas redes sociais e pelo público do reality Rancho do Maia, ela se prepara para estrear no Sambão do Povo em 2026. Apesar do título, ela contou para HZ que nunca teve contato com o carnaval capixaba.

“Tem um tempinho já que o Danilo, presidente, vem me convidando para ser rainha de bateria, e esse ano resolvi aceitar. Eu sempre gostei bastante de acompanhar o carnaval, mas nunca fui ao Sambão do Povo, só assistia pela televisão. Agora terei o prazer de desfilar”, contou em entrevista.

Apesar da empolgação, Karlyane admite a ansiedade para a estreia. “Estou um pouco nervosa para essa experiência, principalmente em relação às críticas. É meu primeiro contato com o samba, então a gente fica insegura”, afirmou.

Karlyane Menezes Crédito: Acervo pessoal

Preparação para a avenida

Ciente da responsabilidade, Karlyane conta que já iniciou a preparação. “Eu faço academia e estou tendo aulas diretamente com o rei de bateria do Pega no Samba. Além disso, pretendo ir aos ensaios em Vitória sempre que eu puder.”

A coroação acontece no dia 18 de outubro e ela promete surpreender com um figurino especial. “Quero algo relacionado ao fogo, vai ser bem lindo. O look oficial do desfile ainda estamos pensando, não está definido ainda.”

Do reality ao casamento

Na vida pessoal Karlyane vive outro momento de celebração. Ela ficou conhecida nacionalmente ao participar do Rancho do Maia, reality digital comandado por Carlinhos Maia. O programa reúne influenciadores em uma fazenda, com festas, provas e transmissões ao vivo que atraem milhões de visualizações.

Karlyane Menezes no reality "Rancho do Maia" Crédito: Acervo pessoal

“Eu fui convidada a entrar no Rancho do Maia porque várias pessoas me indicaram. Uma pastora que é seguidora minha e do Carlinhos me sugeriu, e ele me chamou. Foi na temporada de Natal, em dezembro. Foi uma experiência única e maravilhosa”, relembrou a influenciadora, que tem quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais.

No programa, ela conquistou o público e ganhou o apelido de “Garota do Job”. O sucesso foi tanto que ela retornará em dezembro, mas dessa vez para um momento especial: o casamento com o noivo. “Vai ser lindo. O Carlinhos vai gravar tudo no rancho e mostrar na rede social”.

Uma nova fase

Antes da fama, Karlyane Menezes foi garota de programa. Inspirada em Ana Júlia, que ficou famosa em 2014 ao colocar um outdoor em Vitória para divulgar seu trabalho, ela fez o mesmo em São Mateus, usando um QRCode que direcionava às suas plataformas de conteúdo adulto.

Outdoor Karlyane Menezes em São Mateus Crédito: Acervo pessoal

Hoje, no entanto, ela afirma estar em outra fase. “Eu sou criadora de conteúdo adulto, mas atualmente só gravo vídeos sozinha. Desde o ano passado não faço mais programa. Estou focada como influenciadora e vivendo uma fase maravilhosa da vida, encontrei o amor e vou casar.”

Entre programas, reality e carnaval, o que não dá para negar é que a vida de Karlyane Menezes é marcada por ousadia, seja nos palcos digitais, no amor ou agora na avenida. E se depender dela, essa trajetória ainda promete muitos capítulos surpreendentes.

Carnaval de Vitória 2026

Com o enredo “Okê Caboclo Sete Flechas – Guardião ancestral da natureza”, o Pega no Samba é a primeira escola a entrar na avenida no Carnaval de Vitória 2026. A agremiação vai desfilar na sexta-feira, 6 de fevereiro.

