Bissexualidade de Carlinhos Maia teria influenciado fim do casamento, diz LeoDias

Segundo o portal, o influenciador estaria conhecendo melhor uma criadora de conteúdo; veja detalhes

O término do casamento entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, após 15 anos de relacionamento, ganhou novos desdobramentos. De acordo com informações apuradas pelo portal LeoDias, o motivo vai além da distância que já havia sido apontada anteriormente por pessoas próximas: Carlinhos teria se descoberto bissexual e estaria vivendo um novo momento de autoconhecimento.>

Segundo o portal, o influenciador estaria conhecendo melhor a criadora de conteúdo Duda Luvisneck. No TikTok, ela soma mais de 194 mil seguidores, e no Instagram, ultrapassa os 50 mil. A aproximação entre os dois já é pública: Duda chegou a participar de lives com Carlinhos, em uma delas, ele chegou a afirmar estar apaixonado por ela - e ouviu da influenciadora, em tom bem-humorado: "Convencido, né?".>