Namoro com Vini Jr. impulsiona Virginia Fonseca, que vira terceira mais seguida no Instagram

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:49
A influenciadora Virginia Fonseca acaba de se tornar a terceira mulher brasileira mais seguida do Instagram ao chegar a marca de 53,6 milhões de seguidores. Ela ultrapassou Larissa Manoela, que agora tem 53,4 milhões de fãs.
Atualmente, Virginia fica atrás apenas de Tata Werneck (56,3 milhões) e Anitta (63,2 milhões). A confirmação do namoro com o jogador Vinicius Junior a fez ganhar mais de 1 milhão de seguidores em pouco tempo.
Dentre homens e mulheres famosos do top 10 estão Neymar e Ronaldinho Gaúcho nas primeiras colocações, com 231 milhões de seguidores e 77,8 milhões de seguidores, respectivamente.
O comediante Whindersson Nunes, com 57,1 milhões, e o próprio Vinicius Junior, com 56,7 milhões de fãs, estão na quinta e sexta colocações do ranking.
