Editorias do Site
Redes Sociais

Web reage a namoro de Virginia e Vini Jr. e de Zé Felipe e Ana Castela

Influenciadora e jogador do Real Madrid confirmaram relacionamento nesta terça, 28, após alguns meses de especulação

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:12

Virgínia e Vini Jr assumiram namoro; Zé Felipe está em relacionamento com Ana Castela
Virgínia e Vini Jr assumiram namoro; Zé Felipe está em relacionamento com Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia/@zefelipe

Virgínia Fonseca e Vini Jr. assumiram o namoro em uma publicação no Instagram feita nesta terça-feira, 28, e o assunto pipocou nas redes sociais. No X, antigo Twitter, e no Instagram, muitos fizeram comparações com o relacionamento de Zé Felipe e Ana Castela, que também já confirmaram que estão juntos.

A influenciadora foi pedida em namoro pelo jogador em um hotel na Espanha, com direito a balões, ursos de pelúcia, pétalas de rosa e joias. Já Zé e Ana não fizeram um anúncio formal, mas já apareceram juntos na TV e deram um beijo. Em entrevistas, a boiadeira declarou que os dois "não estão escondendo nada".

Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término em maio deste ano, após quatro anos juntos. Eles são pais de três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Veja as reações aos novos casais abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Vini Jr. e Virginia assumem namoro com post nas redes sociais: "V❤️V"

Vini Jr. e Virginia assumem namoro com post nas redes sociais: "V❤️V"

Imagem - Vini Jr esconde o rosto em foto com Virginia Fonseca nas redes sociais durante viagem

Vini Jr esconde o rosto em foto com Virginia Fonseca nas redes sociais durante viagem

Imagem - Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a conversar após fim do relacionamento

Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a conversar após fim do relacionamento

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Ex não vai processar Dado Dolabella por agressão e advogado lamenta; entenda

Ex não vai processar Dado Dolabella por agressão e advogado lamenta; entenda
Imagem - Yohana Soares e Andrea Padovani dizem sim-sim em Angra dos Reis

Yohana Soares e Andrea Padovani dizem sim-sim em Angra dos Reis
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/10/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/10/2025