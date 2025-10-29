Web reage a namoro de Virginia e Vini Jr. e de Zé Felipe e Ana Castela

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:12
Virgínia Fonseca e Vini Jr. assumiram o namoro em uma publicação no Instagram feita nesta terça-feira, 28, e o assunto pipocou nas redes sociais. No X, antigo Twitter, e no Instagram, muitos fizeram comparações com o relacionamento de Zé Felipe e Ana Castela, que também já confirmaram que estão juntos.
A influenciadora foi pedida em namoro pelo jogador em um hotel na Espanha, com direito a balões, ursos de pelúcia, pétalas de rosa e joias. Já Zé e Ana não fizeram um anúncio formal, mas já apareceram juntos na TV e deram um beijo. Em entrevistas, a boiadeira declarou que os dois "não estão escondendo nada".
Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término em maio deste ano, após quatro anos juntos. Eles são pais de três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
