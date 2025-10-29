Repercursão

Web reage a namoro de Virginia e Vini Jr. e de Zé Felipe e Ana Castela

Influenciadora e jogador do Real Madrid confirmaram relacionamento nesta terça, 28, após alguns meses de especulação

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:12

Virgínia e Vini Jr assumiram namoro; Zé Felipe está em relacionamento com Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia/@zefelipe

Virgínia Fonseca e Vini Jr. assumiram o namoro em uma publicação no Instagram feita nesta terça-feira, 28, e o assunto pipocou nas redes sociais. No X, antigo Twitter, e no Instagram, muitos fizeram comparações com o relacionamento de Zé Felipe e Ana Castela, que também já confirmaram que estão juntos.

A influenciadora foi pedida em namoro pelo jogador em um hotel na Espanha, com direito a balões, ursos de pelúcia, pétalas de rosa e joias. Já Zé e Ana não fizeram um anúncio formal, mas já apareceram juntos na TV e deram um beijo. Em entrevistas, a boiadeira declarou que os dois "não estão escondendo nada".

Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término em maio deste ano, após quatro anos juntos. Eles são pais de três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Veja as reações aos novos casais abaixo:

não entra na minha cabeça a virginia e o zé felipe namorando pessoas diferentes sendo que eles terminaram um dia desses com 3 filhos pequenos e um deles sendo um bebezinho ainda

pic.twitter.com/yGzz0P8dtQ — 𝕯 🐍 (@dudinhacaraiii) October 28, 2025

*vini jr e virginia 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿*

*ana castela e ze felipe 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻*

gustavo mioto:pic.twitter.com/TBHQdYDj9a — ｃｉｇａｒｒｅｔｅｓ ᵈᵉᵖᵒⁱˢ ᵈᵒ ｏａｓｉｓ (@allvsen) October 28, 2025

tudo que eu sei sobre virgínia e vini jr, zé felipe e ana castela é contra minha vontade — vivis (@vheine03) October 28, 2025

meu hiperfoco tá sendo ver os fãs da Virgínia e do Zé Felipe trocando farpas pra ver quem superou primeiro e qual cuida mais das crias ou pelo menos finge cuidar pic.twitter.com/nGNq9znZpN — loren (@f0rg_tfu1) October 28, 2025

