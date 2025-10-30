Amor no ar

Quem é Bruna Unzueta, a Boo, nova namorada da jogadora de vôlei Gabi Guimarães

Casal está junto faz alguns meses: 'Desfrutando deste momento'

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:52

A influenciadora Bruna Unzueta está namorando a jogadora de vôlei Gabi Crédito: Reprodução/Instagram/@gabiguimaraes10/@boounzueta

Ex-apresentadora do podcast PodDelas, ao lado de Tata Estaniecki, a influenciadora Bruna Unzueta, 32, é a nova namorada da jogadora de vôlei Gabi Guimarães, 31.

Conhecida pelo apelido Boo, ela deixou o projeto em 2024. Nas redes sociais, compartilha sua rotina fitness, trabalhos e seu estilo de vida.

Boo desfez um casamento de sete anos, mas disse que o término foi amigável. De lá para cá, a influenciadora de 2,3 milhões de seguidores iniciou um processo de emagrecimento e conseguiu perder cerca de 20 quilos.

Os fãs começaram a desconfiar do envolvido com Gabi, pois em muitas fotos publicadas pela jogadora havia um comentário ou alguma interação de Boo.

Em nota, sua assessoria confirmou o envolvimento. "Bruna e a jogadora de vôlei Gabi Guimarães estão, sim, namorando. As duas estão felizes e desfrutando este momento de forma leve e natural", diz comunicado.

Antes do romance, Gabi namorou a ex-companheira de seleção Sheilla Castro. Depois do fim, um suposto perfil fake dela para falar mal de Gabi vazou, o que rendeu muitos comentários.

Ambas terminaram o romance discreto em meio a brigas e a uma suposta traição. Internautas ficaram receosos que a treta pudesse atrapalhar o desempenho da equipe nos Jogos de Paris.

A ginasta Rebeca Andrade também foi apontada como um suposto affair de Gabi em agosto de 2024, pois ambas eram vistas com frequência dançando, passeando e se divertindo.

