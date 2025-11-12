Famosos

Virginia elogia a relação de Ana Castela com seus filhos

É a primeira vez que a influenciadora comenta sobre a relação da atual namorada de Zé Felipe com seus filhos

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13:12

Virgínia e Vini Jr assumiram namoro; Zé Felipe está em relacionamento com Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia/@zefelipe

Virginia Fonseca falou pela primeira vez sobre a convivência dos filhos com Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe, seu ex-marido. O cantor e a influenciadora são pais de três crianças: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Virginia contou que as meninas já admiravam a cantora antes mesmo do relacionamento com o pai. "Eu fico muito feliz em saber que a Ana está tratando bem os meus filhos, que os meus filhos gostam dela", afirmou.

A influenciadora relembrou ainda que costumava colocar as músicas da boiadeira para as filhas ouvirem nas aulas de hipismo. "Fico muito feliz e muito grata por ela (Ana Castela) estar cuidando bem dos meus filhos. Cuidando assim, né? Não está cuidando, mas está com eles lá, né? Tem um carinho", explicou.

Segundo Virginia, essa é sua maior preocupação como mãe. Ela também destacou a importância da harmonia familiar: "O Zé estando bem e feliz é maravilhoso, porque ele poderá dar o máximo para os filhos. E ela tratando bem os meus filhos, está tudo bem e perfeito."

A influenciadora e Zé Felipe se separaram em maio, após quatro anos de casamento. Em outubro, o cantor assumiu o relacionamento com Ana Castela. Dias depois, Virginia foi pedida em namoro pelo jogador de futebol Vini Jr.

