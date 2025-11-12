Filmes

Papa Leão XIV revela seus quatro filmes preferidos; veja títulos

Nas escolhas do papa, estão um clássico natalino, um musical, um drama e uma comédia dramática, todos disponíveis em plataformas de streaming

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:55

Papa Leão XIV elege seus filmes favoritos Crédito: Vatican News

Às vésperas de receber Cate Blanchett, Chris Pine e Spike Lee no Palácio Apostólico, neste sábado (15), o papa Leão 14 divulgou quais são os seus quatro filmes preferidos.

Em entrevista à Variety, o pontífice citou "A Felicidade Não se Compra" (1946), que narra a história de Clarence, um espírito candidato a anjo, que recebe a missão de ajudar um homem à beira do suicídio.

Em seguida, o líder religioso citou "A Noviça Rebelde" (1965), "Gente Como a Gente" (1980) e "A Vida é Bela" (1997). Os filmes da lista conversam com valores da igreja católicas e abordam assuntos como união, fé, luto e reconciliação

O encontro integra as celebrações do Ano do Jubileu e a agenda de aproximação com as artes, iniciada em 2023 no pontificado anterior. Segundo o Dicastério para a Cultura e a Educação, Leão 14 quer "aprofundar o diálogo com o mundo do cinema" e explorar como a sétima arte pode servir à missão da Igreja e aos valores universais.

