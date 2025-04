Filme

Onde assistir 'Conclave', filme sobre escolha do novo papa

Suspense político "Conclave", dirigido por Edward Berger (vencedor do Oscar por "Nada de Novo no Front"), conta com grande elenco

Publicado em 22 de abril de 2025 às 10:27

O suspense político "Conclave", dirigido por Edward Berger (vencedor do Oscar por "Nada de Novo no Front"), conta com grande elenco e conta segredos e intrigas por trás da eleição de um novo papa. >

O filme está disponível em streaming no Prime Video. A produção é o mais assistido da plataforma, após a notícia da morte do papa Francisco. A informação é da própria Amazon. >

Para aluguel, ele é encontrado: Apple TV, Claro TV+, Claro Video e Amazon Video.>

SOBRE O QUE É 'CONCLAVE'

Após a morte inesperada do Papa, o Cardinal Lawrence fica no meio de uma guerra secreta no Vaticano. Tentando escolher um novo Papa, Lawrence acaba descobrindo segredos e conspirações no centro da igreja católica. >

O elenco é composto por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e outros nomes.>

