10 filmes que abordam fé, superação e espiritualidade sem cair no clichê

Uma seleção que vai além de “Jesus de Nazaré” e “A Paixão de Cristo”. Lista de HZ traz dramas emocionantes, biografias inspiradoras e até animações

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 19 de abril de 2025 às 08:30

Filmes como A Cabana, Conclave e Soul são boas opções para assistir no feriado da Semana Santa Crédito: Divulgação/Pixar/FilmNation Entertainment/Summit Entertainment

Com a chegada da Semana Santa, muitos cinéfilos buscam por obras que estimulem reflexões mais profundas sobre fé, espiritualidade e superação. Pensando nisso, selecionamos 10 filmes que tratam dessas temáticas com sensibilidade, inovação e, sobretudo, humanidade. >

De dramas emocionantes a biografias inspiradoras, passando por animações e até ficção científica, a lista que HZ mostra que é possível falar de espiritualidade de maneira atual, simbólica e acessível a todos os públicos.>

Independentemente da crença ou religião, esses filmes têm algo em comum: despertam reflexões, emocionam e mostram que espiritualidade não precisa ser doutrinária - pode ser, antes de tudo, humana. Confira o top 10 abaixo. >

1 - A Cabana (2017)

Baseado no best-seller de William P. Young, o longa narra a jornada de um pai devastado pela perda da filha que recebe um misterioso convite para retornar à cabana onde ela desapareceu. Lá, ele encontra representações divinas inesperadas, que o ajudam a ressignificar a dor e a fé.>

Onde assistir: Prime Video>

2 - Questão de Tempo (2013)

Questão de Tempo (título original: About Time) é um filme britânico de 2013 que mistura com sensibilidade elementos de romance, comédia e drama com um leve toque de ficção científica. Dirigido e roteirizado por Richard Curtis (conhecido por 'Simplesmente Amor'), o longa é muito mais do que um romance: é uma reflexão emocionante sobre as escolhas da vida, o amor familiar e a beleza do cotidiano.>

Onde assistir: Netflix>

3 - Os Dois Papas (2019)

Os Dois Papas (título original: The Two Popes) é um filme de 2019 dirigido por Fernando Meirelles (Cidade de Deus) e roteirizado por Anthony McCarten, baseado em eventos reais envolvendo dois dos mais importantes líderes da Igreja Católica na história recente: o Papa Bento XVI e o então Cardeal Jorge Bergoglio, que viria a se tornar o Papa Francisco. Mais do que política do Vaticano, é um retrato humano sobre dúvida, humildade e reconciliação.>

Onde assistir: Netflix>

4 - A Vida é Bela (1997)

O clássico italiano "A Vida é Bela" (La Vita è Bella, 1997) mistura tragédia e ternura ao mostrar como o amor e a imaginação de um pai judeu ajudam seu filho a suportar os horrores de um campo de concentração. Uma poderosa metáfora sobre esperança e fé em meio ao caos. Dirigido, roteirizado e estrelado por Roberto Benigni, o longa é ambientado durante um dos períodos mais sombrios da história: a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto.>

Onde assistir: HBO Max>

5 - O Céu é de Verdade (2014)

Baseado em uma história real, o filme acompanha um menino que, após uma experiência de quase morte, começa a relatar encontros com figuras celestiais. Ao mesmo tempo, seu pai - um pastor - luta para acreditar nos relatos. "O Céu é de Verdade" (Heaven Is for Real, 2014) é um drama cristão, dirigido por Randall Wallace e estrelado por Greg Kinnear, Kelly Reilly e o pequeno Connor Corum.>

Onde assistir: YouTube (aluguel)>

6 - A Menina e o Leão (2018)

Este drama sul-africano conta a história de uma menina que desenvolve um laço inusitado com um leão branco. "A Menina e o Leão" (Mia and the White Lion, 2018) é um emocionante filme de aventura e drama familiar dirigido por Gilles de Maistre. A produção é uma verdadeira carta de amor à natureza e à conexão entre humanos e animais, com uma história tocante e paisagens de tirar o fôlego.>

Onde assistir: Telecine Play>

7 - Até o Último Homem (2016)

A história real do soldado Desmond Doss, que se recusou a pegar em armas durante a Segunda Guerra por convicções religiosas - e ainda assim salvou dezenas de vidas no campo de batalha. "Até o Último Homem" (Hacksaw Ridge, 2016) é um filme de guerra impactante, dirigido por Mel Gibson.>

Onde assistir: Star+>

8 - Soul (2020)

"Soul" (2020) é um filme de animação da Pixar, dirigido por Pete Docter, conhecido por seu trabalho em outros sucessos como "Up - Altas Aventuras" (2009) e "Divertida Mente" (2015). O filme explora temas profundos de propósito de vida, identidade e o significado da existência, enquanto traz uma abordagem única sobre a vida após a morte. Reflexiva, poética e acessível a todas as idades.>

Onde assistir: Disney+>

9 - A Luz entre Oceanos (2016)

Um casal encontra um bebê à deriva e decide criá-lo como se fosse seu. O filme levanta dilemas morais profundos e coloca o amor, o perdão e a verdade no centro do debate espiritual. "A Luz entre Oceanos" (2016) é um drama romântico dirigido por Derek Cianfrance, baseado no best-seller homônimo de M.L. Stedman.>

Onde assistir: Star+>

10 - Conclave (2023)

Mistério, intriga e fé se encontram nos bastidores da eleição do novo Papa. O filme mistura drama político e espiritualidade em uma narrativa tensa e cheia de simbolismos, colocando em cena dilemas morais, consciência e poder dentro da Igreja. Um olhar humano e intrigante sobre os bastidores do Vaticano.>

Onde assistir: Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play>

