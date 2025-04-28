Carol Hemerly e Leo Dantas dizem sim-sim em Trancoso

Num belíssimo entardecer em Trancoso, na Bahia, os capixabas Carol Hemerly e Leo Dantas celebraram o sim-sim com as bênçãos dos pais Lina Hemerly e Jaelson Guerini e Mônica Chieppe e José Luiz Dantas, neste sábado (26), no Teatro L'Occitane. A noiva vestiu um modelo by Rebeca Nepomuceno e joia exclusiva Carolina Neves. Luyza Dantas, irmã do noivo, foi a celebrante do casamento.
A recepção foi no Bisutti Trancoso, espaço de eventos do teatro, que foi decorado pela capixaba Mel Pitanga. E quem ferveu a pista foi cantor baiano Tatau do Araketu. Foram 10 horas de festa para os convidados, em sua maioria, de Vitória. Veja as fotos!