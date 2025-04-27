Três mil flores de Holambra decoram imagem de Nossa Senhora da Penha

A imagem da Nossa Senhora das Alegrias recebeu uma decoração especial para a Romaria dos Homens na Festa da Penha 2025. Composta por 3 mil rosas que vieram de Holambra

A decoração com flores abraçou a imagem de Nossa Senhora da Penha confeccionada como um manto, com as tradicionais cores azul, branco e rosa. A beleza das flores encantou os milhares de fiéis que acompanharam a imagem da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha, neste sábado (26).