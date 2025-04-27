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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Três mil flores de Holambra decoram imagem de Nossa Senhora da Penha

Publicado em
27 abr 2025 às 09:04
A imagem da Nossa Senhora da Penha
A imagem da Nossa Senhora das Alegrias recebeu uma decoração especial para a Romaria dos Homens na Festa da Penha 2025. Composta por 3 mil rosas que vieram de Holambra Crédito: Divulgação
A imagem da Nossa Senhora das Alegrias recebeu uma decoração especial para a Romaria dos Homens na Festa da Penha 2025. Composta por 3 mil rosas que vieram de Holambra, interior de São Paulo, além de 135 maços de eucalipto e 100 mocas de crisântemo azul tingido de forma natural no Espírito Santo, a preparação de imagem levou cerca de 20 horas de um cuidadoso trabalho, feito por 50 pessoas. A ornamentação foi produzida e idealizada pelas irmãs.
A decoração com flores abraçou a imagem de Nossa Senhora da Penha confeccionada como um manto, com as tradicionais cores azul, branco e rosa. A beleza das flores encantou os milhares de fiéis que acompanharam a imagem da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha, neste sábado (26).

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