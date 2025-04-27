Festa da Penha: guardião do Convento se emociona ao falar sobre papa Francisco

Pouco antes do início da missa de envio da Romaria dos Homens, o frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha, se emocionou ao falar sobre o papa Francisco durante live realizada por A Gazeta (confira no vídeo acima).
Neste sábado (26), foi realizado o funeral do primeiro pontífice da América Latina, que morreu na última segunda-feira (21).
"Enquanto estava vindo para cá, vi um vídeo do papa Francisco e me deu uma saudade dele... Porque a gente quer se colocar em Igreja em saída justamente incentivados por Jesus e Maria, mas também como uma homenagem ao papa Francisco, que se fosse capixaba estaria aqui conosco", disse o guardião do Convento.
O frei participa de sua primeira Festa da Penha como guardião do Convento da Penha, posto que assumiu no final do ano passado. Ele contou que tem participado de boa parte das romarias e lembra de que, neste ano, o projeto Penha Peregrina levou a imagem de Nossa Senhora da Penha para vários lugares, como hospital e presídio.
"Finalizamos no presídio feminino de Bubu. Foi um presente de Deus levar a imagem no presídio e elas nos presentearam com uma imagem de Nossa Senhora feita de crochê. Quem eu fui levar já estava lá há muito tempo", cita o guardião.