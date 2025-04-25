Festa da Penha: imagem de Nossa Senhora circula por presídio feminino no ES

No roteiro de peregrinação da imagem de Nossa Senhora, durante a Festa da Penha, o Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) abriu as portas, nesta sexta-feira (25), para receber a visita da padroeira do Espírito Santo. De mãos estendidas, muitas internas demonstravam esperar por uma bênção.
Pelo segundo ano consecutivo, a imagem da santa percorreu o alojamento materno-infantil, galerias e oficina de trabalho da unidade prisional, conforme informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). A peregrinação foi conduzida pela Pastoral Carcerária, da Igreja Católica, e acompanhada pelo arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Ângelo Ademir Mezzari.
Imagem de Nossa Senhora da Penha no Centro Prisional Feminino de Cariacica
A assistência religiosa nos presídios está prevista na Lei de Execução Penal (LEP). No Espírito Santo, a atividade é coordenada pelo Grupo de Trabalho Interconfessional do Sistema Prisional (Ginter).