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Fiscalização

Festa da Penha: esquema de segurança conta com 8 mil agentes na Grande Vitória

Durante a programação, até segunda-feira (28), do maior evento religioso do Espírito Santo, forças de segurança atuam em conjunto nas ruas e avenidas da Região Metropolitana

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 10:02

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

24 abr 2025 às 10:02
Viaturas da Polícia Militar
Esquema montado pela Secretaria de Segurança Pública prevê grande efetivo de policiais e guardas nas ruas Crédito: Fernando Madeira
Festa da Penha 2025 conta com um esquema de segurança com mais de 8 mil agentes de corporações como Polícia MilitarPolícia CivilPolícia Rodoviária FederalNotaer e Corpo de Bombeiros nas ruas e avenidas da Grande Vitória, até dia 28 de abril, dia da padroeira do Espírito Santo.
Apesar de se concentrar na região do Convento da Penha, em Vila Velha, a programação ainda tem missas e romarias em outros municípios da Região Metropolitana, onde guardas municipais atuam para auxiliar no trânsito e na fiscalização e segurança dos participantes.
➥ VEJA AQUI A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FESTA DA PENHA 2025: horário das missas, romarias e demais atrações;
Neste ano, segundo esquema montado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), é esperado um público de mais de 2,2 milhões de pessoas durante toda a festividade. Só na Romaria dos Homens, marcada para o sábado (26), está prevista a participação de até um milhão de fiéis.
Segundo a Sesp, o planejamento de segurança dá atenção especial às romarias com maior deslocamento e quantidade de fiéis: na noite do dia 26, na Romaria dos Homens; na manhã do dia 27, durante a Moto Romaria e, na manhã de segunda-feira (28), na Romaria dos Ciclistas. A Romaria dos Cavaleiros, que ocorreu na noite do último domingo (20), também contou com apoio de agentes.
Ainda de acordo com a pasta de segurança, um ponto montado próximo ao Parque da Prainha funciona como Centro de Comando Operacional para atendimento a possíveis emergências durante a Festa da Penha, como acidentes ou atentados, contando com representantes das forças de segurança, viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias.

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