Festa da Penha: esquema de segurança conta com 8 mil agentes na Grande Vitória

Segundo a Sesp, o planejamento de segurança dá atenção especial às romarias com maior deslocamento e quantidade de fiéis: na noite do dia 26, na Romaria dos Homens; na manhã do dia 27, durante a Moto Romaria e, na manhã de segunda-feira (28), na Romaria dos Ciclistas. A Romaria dos Cavaleiros, que ocorreu na noite do último domingo (20), também contou com apoio de agentes.