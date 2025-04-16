Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem  à padroeira

Festa da Penha: três cidades do ES vão ter imagem da Santa Iluminada

As imagens de Nossa Senhora da Penha, de 17 metros de altura, estarão em exposição a partir do próximo domingo (20)

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 19:22

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

16 abr 2025 às 19:22
As Santas Iluminadas serão instaladas nos municípios da Serra, Vila Velha e Cariacica
As Santas Iluminadas serão instaladas nos municípios de Serra, Vila Velha e Cariacica Crédito: Jaqueline Vianna/Divulgação
Um dos destaques da Festa da Penha, a Santa Iluminada será instalada em três cidades da Grande VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica. As imagens de Nossa Senhora da Penha, com 17 metros de altura, serão acesas no próximo domingo de Páscoa (20), às 19h, marcando o início da celebração, que vai até o dia 28 de abril.
As estruturas, feitas de metal, já estão em fase final de montagem. Para iluminar as estátuas, serão usadas mais de 160 mil lâmpadas em cada uma delas, reproduzindo as cores branco, azul e rosa, assim como a imagem da santa que fica no Convento da Penha, em Vila Velha. A Santa Iluminada ainda contará com efeitos visuais que dão a sensação de movimento.
Veja quais são os pontos de instalação da Santa Iluminada:
  • Vila Velha: Praia da Costa, próximo à Avenida Champagnat;
  • Serra: Parque da Cidade, em Laranjeiras;
  • Cariacica:  Pedra do Mirante, na nova orla.
Segundo o Frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha,  as imagens iluminadas trazem para a Festa da Penha elementos importantes, como arte e beleza, incluindo as cidades na celebração à padroeira. "A imagem não faz apenas uma alusão ao período da celebração, mas apresenta a Virgem Maria, que mostra sua capacidade materna de ser uma luz para seus filhos no meio da escuridão da noite”, destaca. 
A programação completa da Festa da Penha vai contar com 9 dias de duração, a partir do próximo sábado (19), com a instalação do terço gigante. Durante o oitavário, estão previstas 50 missas e 14 romarias. 

Confira a programação completa da Festa da Penha

Confira a programação completa da Festa da Penha 2025

19 DE ABRIL (SÁBADO)

9h - Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha;

➤ 20 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do amor

5h e 7h - Missas na Capela do Convento;

7h30 - Corrida da Penha - Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha;

9h e 11h - Missas no Campinho do Convento;

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

15h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h - Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha;

17h - Romaria dos Cavaleiros - concentração na Avenida Carlos Lindenberg (viaduto Alfredo Capolilo) e, às 18h, saída em direção ao Parque da Prainha - Realização: Comitiva Pai & Filho;

19h - Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha, Cariacica e Serra

Veja Também

Festa da Penha 2025: confira horário das missas, romarias e demais atrações

Festa da Penha 2025: veja 5 dicas de como se preparar para a romaria

Festa da Penha 2025: terço gigante terá flores e voltará a ser colorido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Convento da Penha Festa da Penha Serra Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados