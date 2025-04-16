Festa da Penha: três cidades do ES vão ter imagem da Santa Iluminada

- Vila Velha: Praia da Costa, próximo à Avenida Champagnat;
- Serra: Parque da Cidade, em Laranjeiras;
- Cariacica: Pedra do Mirante, na nova orla.
Confira a programação completa da Festa da Penha
Confira a programação completa da Festa da Penha 2025
➤ 19 DE ABRIL (SÁBADO)
9h - Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha;
➤ 20 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do amor
5h e 7h - Missas na Capela do Convento;
7h30 - Corrida da Penha - Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha;
9h e 11h - Missas no Campinho do Convento;
14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);
15h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);
16h - Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha;
17h - Romaria dos Cavaleiros - concentração na Avenida Carlos Lindenberg (viaduto Alfredo Capolilo) e, às 18h, saída em direção ao Parque da Prainha - Realização: Comitiva Pai & Filho;
19h - Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha, Cariacica e Serra