Festa da Penha: três cidades do ES vão ter imagem da Santa Iluminada

➤ 19 DE ABRIL (SÁBADO)

9h - Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha;



➤ 20 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do amor

5h e 7h - Missas na Capela do Convento;

7h30 - Corrida da Penha - Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha;

9h e 11h - Missas no Campinho do Convento;

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

15h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h - Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha;

17h - Romaria dos Cavaleiros - concentração na Avenida Carlos Lindenberg (viaduto Alfredo Capolilo) e, às 18h, saída em direção ao Parque da Prainha - Realização: Comitiva Pai & Filho;

19h - Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha, Cariacica e Serra