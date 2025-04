Fé e saúde

Festa da Penha 2025: veja 5 dicas de como se preparar para a romaria

Para percorrer os 14 quilômetros do trajeto da Romaria dos Homens no próximo dia 26, além da fé, também é preciso se preparar fisicamente; A Gazeta ouviu especialista e listou cuidados

Fiéis passando pela Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens 2024. (Vitor Jubini)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

A fé move montanhas. Também move pessoas em gestos grandiosos. Só que, diferentemente das montanhas, não somos feitos de pedra nem permanecemos parados. Então, para andar os 14 quilômetros da Romaria dos Homens — que, neste ano, acontece dia 26 de abril — durante a Festa da Penha, é preciso ficar de olho na saúde para conseguir fazer o trajeto do início ao fim sem nenhum problema.

Por isso, A Gazeta conversou com a personal trainer e nutricionista Juliana Secco, que dá 5 dicas de como os romeiros podem expressar sua devoção à padroeira do Espírito Santo sem passar mal. E, antes que a gente comece a contagem, beba água. Essa dica é básica demais para entrar na lista, mas sempre vale lembrar.

1 - Comece a se exercitar antes

Fazer o percurso de 14 quilômetros caminhando exige muito do corpo. Ainda mais para quem não está acostumado a se exercitar. De acordo com Juliana, o ideal seria começar a praticar uma atividade física com um mês de antecedência. "A pessoa não pode só acordar e pensar: 'Vou lá fazer 14 km de caminhada'. O ideal é começar um treino de força pelo menos 30 dias antes", disse.

2 - Roupas leves

Roupas leves são indicadas para todas as atividades físicas e, para a romaria, não é diferente. Shorts e calças de ginástica serão mais úteis que uma calça jeans. Mesmo que ir à igreja remeta a um look mais social, é melhor optar por uma camiseta. Além disso, a especialista indica o uso de camisas com proteção solar, por causa do calor, mesmo que a caminhada seja à noite.

3 - Calçados

"Às vezes, a pessoa escolhe o tênis mais velho, porque vai gastar. Mas o tênis precisa estar num estado adequado. De preferência, com algum tempo de amortecimento", explica Juliana. Ainda de acordo com ela, é possível que, no dia, por causa do "sangue quente" e até da entrega no gesto de fé, o romeiro não sinta nada. Já no dia seguinte, os pés joelhos e o quadril vão reclamar.

4 - Alimentação

Todos os cuidados precisam estar aliados a uma alimentação balanceada. Já nos dias que antecedem à caminhada, é preciso se hidratar muito. No dia anterior, dê preferência a proteínas e carboidratos de baixo valor glicêmico. No dia, é preciso ingerir carboidratos, como arroz e batata, para ter energia.

Durante a romaria, o indicado são alimentos de fácil absorção pelo corpo, como frutas leves, barrinhas de proteína, isotônicos. E, claro, sempre muita hidratação.

5 - Cuidados no dia seguinte também

E os cuidados com a alimentação devem se estender ao dia seguinte. "É importante uma alimentação rica em proteínas, para uma reconstrução muscular, e alimentos leves, com pouca gordura. Evite frituras, por exemplo", alerta a especialista.

