Festa da Penha: Hucam vai receber imagem de Nossa Senhora pela 1ª vez

➤ 19 DE ABRIL (SÁBADO)

9h - Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha;

➤ 20 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do amor

5h e 7h - Missas na Capela do Convento;

7h30 - Corrida da Penha - Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha;

9h e 11h - Missas no Campinho do Convento;

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

15h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h - Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha;

17h - Romaria dos Cavaleiros - concentração na Avenida Carlos Lindenberg (viaduto Alfredo Capolilo) e, às 18h, saída em direção ao Parque da Prainha - Realização: Comitiva Pai & Filho;

19h - Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha, Cariacica e Serra.

➤ 21 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da caridade

7h, 9h e 11h - Missas na Capela do Convento;

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

15h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h - Missa no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana;

19h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

19h30 - Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Eliana e Ricardo Sá e Padre Eder Hoffman – transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet).

➤ 22 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da fé

7h, 9h e 11h - Missas na Capela do Convento;

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

15h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h - Missa no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVE,,TVs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana;

19h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

19h30 - Toda Terça Tem Terço com Frei Paulo César, Frei Jorge Lázaro e a Fraternidade Franciscana – transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet).

➤ 23 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4° DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do cuidado

7h, 9h e 11h - Missas na Capela do Convento;

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

15h - Devocional - Campinho do Convento transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h - Missa no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente;

19h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet); 19h30 - Noite Mariana com Adriana Arydes - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet).

➤ 24 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5° DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA - Com Maria, peregrinos da comunicação do Evangelho

7h, 9h e 11h - Missas na Capela do Convento;

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

15h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h - Missa no Campinho do Convento transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet). Área pastoral: Serra/Fundão;

19h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

19h30- Oração em Canção com Davidson Silva e Padre Hadeleon Santana - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, radios, internet).

➤ 25 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da amizade

7h, 9h e 11h - Missas na Capela do Convento;

14h - Romaria dos Militares - saída do portão do Convento;

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

15h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h - Missa no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória;

19h - Devocional - Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

19h30 - Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Salette Ferreira - Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet).

➤ 26 DE ABRIL (SÁBADO) - 7° DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da luz

7h - Missa na Capela do Convento;

8h - Romaria das Pessoas com Deficiência, saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde será celebrada a Missa;

8h - Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

10h - Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha;

11h - Missa com Adolescentes no Campinho do Convento;

15h - Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h - Missa Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet);

18h - Romaria dos Homens - Missa de Envio - Catedral de Vitória - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet);

19h - Romaria dos Homens - transmissão e apresentação e especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Coral ArcelorMittal e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet);

23h - Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet).

➤ 27 DE ABRIL (DOMINGO) - 8° DIA DO OITAVÁRIO / TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da Esperança

5h e 7h – Missas na Capela do Convento;

8h – Remaria, concentração às 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa;

8h – Concentração da Moto Romaria no Parque de Exposição de Viana. Saída às 9h em direção à Prainha – Realização: Polícia Rodoviária Federal;

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

11h – Missa no Campinho do Convento;

14h – Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados – no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

15h30 – Romaria das Mulheres - saída do Santuário de Vila Velha - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet);

16h30 – Devocional - Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet);

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, TVs, rádios, internet);

19h – Coro Jovem Vale Música canta Clube da Esquina com participação de Flávio Venturini, no Parque da Prainha;

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem - Campinho do Convento e, logo após, música e oração com participação de Nilton Junior.

➤ 28 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h e 9h – Missas na Capela do Convento;

7h – Missa CRB e Seminário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

7h – Romaria dos Ciclistas de Vitória – saída do Atlântica Parque, no final da orla de Camburi, em Jardim Camburi;

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho;

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha;

10h – Missa - Pastorais Sociais - Vicariato para Ação Social - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

12h – Missa no Campinho do Convento;

15h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet);

16h – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha - transmitida pela TV Gazeta;

18h30 – Show de encerramento da Festa da Penha com Padre Reginaldo Manzotti – Parque da Prainha;

Após o show de encerramento: despedida da Imagem de Nossa Senhora da Penha; os fiéis poderão acompanhar até o portão do Convento, onde haverá bênção final e os freis subirão com a imagem.