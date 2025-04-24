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Saída de Vitória e de Vila Velha

Festa da Penha: veja como fica o trânsito na Romaria dos Ciclistas

Procissão sobre duas rodas em homenagem a Nossa Senhora da Penha vai passar por vias da Capital e de Vila Velha, na próxima-segunda-feira (28)

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:39

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

24 abr 2025 às 17:39
Romaria dos Ciclistas percorreu a orla de Camburi rumo à Prainha Crédito: Leonardo Duarte/PMV
A Romaria dos Ciclistas, que faz parte das celebrações da Festa da Penha, será realizada na próxima segunda-feira (28) e afetará o trânsito em algumas vias de Vitória e de Vila Velha. Um grupo vai sair da orla de Jardim Camburi, na Capital, a partir das 7h30, enquanto outro terá como ponto de partida a Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha, às 8h. A pedalada terminará com o encontro dos fiéis na Prainha.
Com isso, os motoristas que saírem do município da Serra, além de bairros como Jardim Camburi e Mata da Praia, em Vitória, no sentido centro da cidade, são orientados a seguir pela Avenida Fernando Ferrari, Reta da Penha e Avenida Rio Branco (na Praia do Canto). A Rua de Lazer estará funcionando na Avenida Dante Michelini como de costume.
Embora não haja interdição de pistas, o fluxo de veículos será suspenso, temporariamente, durante a passagem da romaria em alguns trechos. Por isso, os motoristas devem ter paciência e atenção nas seguintes vias:
Festa da Penha: veja como fica o trânsito na Romaria dos Ciclistas
  • Ponte de Camburi;
  • Avenida Saturnino de Brito (Praia do Canto, via onde estão localizadas as lanchonetes Bobs e Mc Donalds);
  • Avenida Américo Buaiz (Enseada do Suá, via onde estão localizados o Shopping Vitória e a Assembleia Legislativa);
  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes (Enseada do Suá, via onde fica a Praça do Papa).
Equipes das Guarda Civii de Vitória estarão acompanhando a romaria para garantir a segurança dos ciclistas e a fluidez do trânsito. A expectativa é que os participantes terminem o percurso, na Capital, até as 9h.
Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Praça do Papa, os ciclistas irão acessar a Rua Clóvis Machado (ao lado do Palácio do Café). No entanto, o trânsito não será bloqueado, pois a romaria também dividirá a pista com os veículos até a Terceira Ponte. Assim que os ciclistas forem terminando o trajeto, as pistas serão liberadas para os veículos.
Já em Vila Velha, os motoristas deverão ter atenção nas seguintes vias:
  • Avenida João Francisco Gonçalves; 
  • Avenida Carlos Lindenberg
  • Avenida Jerônimo Monteiro
  • Avenida Champagnat; Rua Antônio Ataíde
Todo o trajeto da romaria em Vila Velha terá aproximadamente 8km e contará com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Correção

25/04/2025 - 8:15
A versão anterior deste texto informava que a saída dos ciclistas de Vitória seria 8h30, quando, na verdade, é às 7h30, com concentração às 7h. A reportagem foi corrigida e atualizada. 

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