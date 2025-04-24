Festa da Penha: veja como fica o trânsito na Romaria dos Ciclistas

Romaria dos Ciclistas percorreu a orla de Camburi rumo à Prainha Crédito: Leonardo Duarte/PMV

A Romaria dos Ciclistas, que faz parte das celebrações da Festa da Penha , será realizada na próxima segunda-feira (28) e afetará o trânsito em algumas vias de Vitória e de Vila Velha. Um grupo vai sair da orla de Jardim Camburi, na Capital, a partir das 7h30, enquanto outro terá como ponto de partida a Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha , às 8h. A pedalada terminará com o encontro dos fiéis na Prainha.

Com isso, os motoristas que saírem do município da Serra, além de bairros como Jardim Camburi e Mata da Praia, em Vitória, no sentido centro da cidade, são orientados a seguir pela Avenida Fernando Ferrari, Reta da Penha e Avenida Rio Branco (na Praia do Canto). A Rua de Lazer estará funcionando na Avenida Dante Michelini como de costume.

Embora não haja interdição de pistas, o fluxo de veículos será suspenso, temporariamente, durante a passagem da romaria em alguns trechos. Por isso, os motoristas devem ter paciência e atenção nas seguintes vias:

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Ponte de Camburi;

Avenida Saturnino de Brito (Praia do Canto, via onde estão localizadas as lanchonetes Bobs e Mc Donalds);

Avenida Américo Buaiz (Enseada do Suá, via onde estão localizados o Shopping Vitória e a Assembleia Legislativa);

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes (Enseada do Suá, via onde fica a Praça do Papa).

Equipes das Guarda Civii de Vitória estarão acompanhando a romaria para garantir a segurança dos ciclistas e a fluidez do trânsito. A expectativa é que os participantes terminem o percurso, na Capital, até as 9h.

Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Praça do Papa, os ciclistas irão acessar a Rua Clóvis Machado (ao lado do Palácio do Café). No entanto, o trânsito não será bloqueado, pois a romaria também dividirá a pista com os veículos até a Terceira Ponte. Assim que os ciclistas forem terminando o trajeto, as pistas serão liberadas para os veículos.

Já em Vila Velha, os motoristas deverão ter atenção nas seguintes vias:

Avenida João Francisco Gonçalves;

Avenida Carlos Lindenberg

Avenida Jerônimo Monteiro

Avenida Champagnat; Rua Antônio Ataíde

Todo o trajeto da romaria em Vila Velha terá aproximadamente 8km e contará com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.