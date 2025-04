Cadeirantes terão van para a Festa da Penha; veja horário e trajeto

As partidas vão acontecer das 7h às 16h, do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho (CEET Vasco Coutinho) – que fica na Avenida Luciano das Neves, no Centro de Vila Velha —, com destino ao Centro Cultural e Turístico da cidade, localizado na Prainha. Ao final de cada trajeto, a van realizará o retorno, levando os fiéis até a unidade de ensino.>

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), o serviço também vai funcionar para quem for participar da Romaria das Pessoas com Deficiência, que será realizada sábado (26), a partir das 8h, com saída da Praça Duque de Caxias até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde é celebrada a Missa do Oitavário. >