Festa da Penha: confira horários especiais do Transcol e do Aquaviário

Entre sábado (26) e segunda-feira (28), fiéis terão mais opções de transporte para acompanhar a programação em homenagem a Nossa Senhora da Penha

Sistema aquaviário vai funcionar com horário estendido no final de semana. (Governo do ES)

Os fiéis que vão participar da programação da Festa da Penha 2025, no próximo final de semana e no dia dedicado à padroeira do Espírito Santo, vão contar com reforço nos horários de funcionamento do Sistema Transcol e do Aquaviário.

De acordo com a Ceturb-ES, nove linhas exclusivas vão levar os romeiros até a Catedral de Vitória, no sábado (26), e trazê-los de volta. Também haverá reforço do serviço noturno regular, na madrugada de domingo (27), para atender os fiéis na volta da Romaria dos Homens. Além disso, serão disponibilizados ônibus de reserva nos terminais, nos três dias de programação especial. Confira os horários.

Sábado (26) - Romaria dos Homens

Além das linhas regulares, duas linhas especiais sairão do Terminal Vila Velha:



Catedral / Lindenberg / Retorno 3ª Ponte / T. Vila Velha

Catedral / 3ª Ponte / Centro de Vila Velha / Retorno Costa Pereira, 3ª Ponte / T. Vila Velha

Uma linha sairá do Terminal Ibes:

Catedral / Lindenberg / Retorno 3ª Ponte / T.Ibes

Uma linha sairá do Terminal Itaparica:

Catedral / Lindenberg / retorno 3ª Ponte / T. Itaparica

Essas linhas começam a circular a partir das 16h05 e prosseguem até as 18h40, com partidas a cada cinco minutos.

Haverá ainda uma linha exclusiva que partirá da Praça do Papa para levar os romeiros até a Praça Costa Pereira. A ideia é que os devotos de Nossa Senhora da Penha deixem seus veículos na Praça do Papa e se dirijam de ônibus para o Centro de Vitória e depois sigam a pé em romaria.

para levar os romeiros até a Praça Costa Pereira. A ideia é que os devotos de Nossa Senhora da Penha deixem seus veículos na Praça do Papa e se dirijam de ônibus para o Centro de Vitória e depois sigam a pé em romaria. Essa linha vai funcionar das 15h20 até as 18h40 do sábado (26).

Para o retorno da Romaria dos Homens, na madrugada do domingo (27), haverá partidas, com intervalos de 11 minutos, a partir das 23h15 até as 02h30.

na madrugada do domingo (27), haverá partidas, com intervalos de 11 minutos, a partir das 23h15 até as 02h30. São outras quatro linhas circulares, todas saindo do Terminal Vila Velha, com destino à Avenida Adalberto Simão Nader; à Avenida Vitória e à Avenida Maruípe; ao Terminal São Torquato e entrada de Campo Grande, via Lindenberg; e ao terminal Carapina, via Reta da Penha.

Após a meia-noite, oito linhas noturnas (bacurau) do Sistema Transcol também serão reforçadas:



São elas: 634, 664, 665, 667, 774, 775, 776 e 777.

Domingo (27) - Romaria das Mulheres

A partir das 15h30, a Romaria da Mulheres vai sair do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, até o Parque da Prainha, onde ocorrerá uma missa, às 17h.

Quatro linhas terão horários de reforço para atender no retorno, a partir das 18 horas até as 21 horas:



São as linhas 552, 652, 606 e 612.

Segunda-feira (28) - Dia de Nossa Senhora da Penha

Além das linhas que atendem a região da festa, em Vila Velha, serão disponibilizados outros 24 carros, que ficarão à disposição nos terminais caso haja aumento de demanda.

Para atender a quem for participar da Festa do Congo, em Roda D’Água, Cariacica, a Ceturb-ES vai disponibilizar mais dez carros extras, que ficarão à disposição no Terminal Itacibá, no período das 6h às 20 horas, para atender a um eventual aumento de demanda para a festa.

Nos dias do fim de semana e no feriado, um total de 53 carros extras serão distribuídos nos terminais e poderão ser acionados, sempre que for necessário.

Aquaviário

No sábado (26), os horários se estenderão até a 1 hora, para que os romeiros que vierem de Vitória possam retornar à Praça do Papa. E haverá extensão de horário, até as 0h40, para as lanchas que saem da Prainha para Porto de Santana.

