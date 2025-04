Veja as interdições

Festa da Penha: saiba como fica o trânsito na Romaria dos Homens

Procissão será realizada no sábado (26), a partir das 18h, com saída da Catedral de Vitória em direção à Prainha, em Vila Velha, passando pela Segunda Ponte

Fiéis ocupam as duas pistas da Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens. (Fernando Madeira)

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Uma das principais manifestações de fé da Festa da Penha, a Romaria dos Homens, também conhecida como Romaria das Famílias, vai acontecer no próximo sábado (26) e deve reunir cerca de 1 milhão de fiéis no Espírito Santo. Como o trajeto de 14km é feito a pé, passando pelos municípios de Vitória e Vila Velha, serão necessárias alterações no trânsito na região da procissão, que terá início às 18 horas, na Catedral de Vitória, no centro da Capital.

Para os motoristas que desejam ir a Vila Velha ou a Cariacica, a orientação é seguir pela Terceira Ponte ou pela Rodovia do Contorno, evitando passar pelo Centro de Vitória e pela Segunda Ponte, que ficará fechada nos dois sentidos para os veículos durante a passagem dos fiéis. Já para quem vai em direção a Santo Antônio, a preferência é optar pela Avenida Serafim Derenzi.

Segundo a Prefeitura de Vitória, a rua José Marcelino, que fica ao redor da Catedral Metropolitana, será interditada um dia antes da Romaria, na sexta-feira (25), a partir das 18h. No sábado, (26), às 14h, serão fechados os acessos às ruas Professor Baltazar e Doutor José Benjamim Costa, travando a circulação de veículos nas vias ao redor da região onde os fiéis se concentram para a romaria. O fluxo será direcionado à Rua Dionísio Rosendo (Rua da Associação dos Funcionários Públicos).

A partir das 18h, inicia-se a interdição da Avenida Jerônimo Monteiro, que tem mão única no sentido Centro-Cariacica, na altura da Praça Costa Pereira. Além disso, também fica proibido estacionar veículos nesse trecho, que vai contar com uma faixa disponibilizada somente para a parada de ônibus para desembarque de romeiros.

Os motoristas devem retornar pela via lateral do Teatro Sesc Glória, na Rua Marcelino Duarte. A intervenção será temporária e, à medida que a romaria for iniciada, as ruas serão liberadas de forma gradual para os veículos.

A peregrinação vai sair da Catedral pela Rua José Marcelino, acessando a Rua São Francisco e passando embaixo do Viaduto Caramuru. A procissão continua e passa pelo Parque Moscoso, pela Avenida Cleto Nunes, seguindo para a Avenida Marcos de Azevedo (rua do Hospital Santa Casa de Misericórdia).

Os fiéis passarão, depois, pela Vila Rubim, pela Avenida Duarte Lemos (rua da antiga Loja Giacomin) até a Avenida Nair de Azevedo, em frente à Ponte Seca. O fluxo, a seguir, será em direção à Segunda Ponte para que a caminhada siga para Vila Velha.

O gerente de Operações e Fiscalizações de Trânsito (Goft) da Guarda de Vitória, Marcelo Paraguassu, recomenda que os fiéis evitem ir com para o local com o próprio carro. “Temos poucos espaços para estacionamento na região e, em razão do volume de pessoas seguindo ao redor da Catedral, fica inviável até se aproximar com veículos. Então, uma das dicas é ter cuidado com o trânsito de pedestres e ir de carro de aplicativo, transporte público ou locar vans e ônibus particulares com motoristas à disposição”, alerta

O Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda de Vitória será responsável por escoltar a imagem de Nossa Senhora da Penha e fazer as interdições necessárias ao longo do trajeto. A prefeitura afirma que as demais equipes da guarda também estarão dando toda a assistência necessária em pontos estratégicos das vias para proporcionar fluidez e segurança. A previsão é que o trânsito volte a fluir normalmente na região por volta das 22h.

Em Vila Velha, toda a Avenida Carlos Lindenberg e outras vias serão interditadas. Essas intervenções começarão a partir das 18h e serão realizadas pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Rodoviária nos seguintes pontos:

Av. Carlos Lindenberg x Rua Marilia Dirceu – (Sentido Vitória – Eletro Induzido) Av. Carlos Lindenberg x Rua Mediterrâneo (Antes do M. Tipiti sentido Vitória) Av. Carlos Lindenberg x Rua Henrique Chaves

Av. Carlos Lindenberg x Rua Messias Gonçalves Correia

Av. Carlos Lindenberg x Roberto de Freitas (Sentido VIX – Pedroni Auto Center – Aribiri) Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Teresa

Av. Carlos Lindenberg x Rua Leopoldo Coutinho

Av. Carlos Lindenberg x Rua Guaporé (Autoescola Maturano)

Rua Antonio Soares x Av. Carlos Lindenberg (Sentido Vitória) (Central das Latas) Rua São Luis x São Cristóvão (Terminal do Ibes)

Rua Orestes Barbosa x Av. Carlos Lindemberg (Sentido Vitória) (Auto Latas)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Felipe Camarão (Ao lado do Posto Ipiranga)

Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua Do Canal (Lateral Pimpolho)

Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua Getúlio Vargas (fundos da Colibri Festas) Av. Carlos Lindenberg x Rua Gentil Nascimento (Posto Shell)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Francisco Cutini (Liga Automóveis)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Américo Bernardes

Av. Carlos Lindenberg x Rua Paraguassú (Gloria – Q’art Artesanato)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Nordeste (Extrabom Glória)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Terezinha (Eskina Semi Jóias)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Rosa

Av. Carlos Lindenberg x Rua Nelson Sampaio

Av. Carlos Lindenberg x Rua Fernando Coelho (Antiga Dadalto)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Nossa Senhora de Fátima

Av. Carlos Lindenberg x Rua Maria Amália (Farmácia em frente o antigo DPJ) Av. Jerônimo Monteiro x Rua Torquato Laranja

Av. Jerônimo Monteiro x Rua Carolina Leal

Av. Carlos Lindenberg x Rua Dr. Freitas Lima

Na entrada do Parque da Prainha, serão instaladas barreiras fixas, de sábado (26) a segunda-feira (28), com horários definidos. Esses bloqueios impedirão o acesso ao local com veículos, permitindo apenas que moradores e os comerciantes, previamente cadastrados, e os veículos autorizados circulem neste trecho.

Conforme a programação do evento, no sábado (26), além da Romaria dos Homens, também acontecem a Romaria das Pessoas com Deficiência, às 8h, e a Romaria dos Adolescentes, às 10h, que vai sair da Prainha em direção ao Campinho do Convento, na área interditada.

