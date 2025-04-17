Duas romarias que desde 2022 eram realizadas de maneira independente passam a fazer parte da programação oficial da Festa da Penha este ano. A procissão dos Cavaleiros vai acontecer no próximo domingo (20), enquanto a Moto Romaria será realizada no dia 27. Com trajetos incluídos no esquema especial de segurança e fiscalização destinado à celebração, os romeiros vão precisar respeitar normas definidas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em março, o MPES destacou que a Romaria dos Cavaleiros causava “prejuízos e transtornos no que diz respeito a mobilidade urbana, limpeza pública, infrações de trânsito, segurança, maus-tratos aos animais, ausência de autorização do município de Vila Velha e inexistência do apoio do Convento da Penha”.

Após revisões e debates, foram definidas diretrizes para a realização e inclusão da procissão na programação oficial da Festa da Penha. Com isso, além do apoio de batedores e viaturas destacadas no esquema da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , a Romaria dos Cavaleiros vai contar com exigência de apresentação de atestados veterinários, equipamentos adequados nos cavalos, alimentação, hidratação e proibição de uso de estimulantes e de qualquer outra prática abusiva contra os animais, como destaca o MPES.

“Para os participantes, estão definidos requisitos como idade mínima de 16 anos, apresentação de documento com foto, habilidade para conduzir os animais e proibição do consumo de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes. A condução de cada animal deverá ser feita por apenas uma pessoa, sob pena de responsabilização administrativa, cível e penal em caso de descumprimento”, divulga o Ministério Público.

Your browser does not support the audio element. Festa da Penha: romarias com cavalo e moto entram na programação oficial

Romaria dos Cavaleiros durante a Festa da Penha de 2018 Crédito: Pollyana Cuel / 12ª Procissão Fotográfica - Faesa

A fiscalização da Romaria dos Cavaleiros ficará a cargo da Comissão Municipal de Eventos de Vila Velha (Comune), realizando vistorias e aplicando penalidades, se necessário.

Já no caso da Moto Romaria, popularmente conhecida como Romaria dos Motociclistas, marcada para o dia 27, a organização ficará sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De maneira inédita, a corporação vai monitorar os 37,2 quilômetros do trajeto, que sairá às 9 horas do Parque de Exposições de Viana e passará por vias de Cariacica e de Vitória até chegar ao Parque da Prainha, em Vila Velha.

Antes da romaria, a PRF ainda vai realizar uma operação preventiva entre os dias 18 e 25. O objetivo, segundo a corporação, é intensificar a fiscalização de motos, principalmente nos trechos com maior incidência de acidentes.

“Durante esse período, equipes da PRF e de outras forças de segurança realizarão diversas ações de fiscalização nas cidades de Viana, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha. Essas ações visam garantir que os motociclistas e demais motoristas estejam em conformidade com as normas de segurança no trânsito”, divulga a PRF.

Já na data da romaria, a orientação da PRF é para que os motociclistas sigam as normas do Código de Trânsito Brasileiro, como o uso obrigatório do capacete, a manutenção das motocicletas e o respeito aos limites de velocidade.