Religiosos do ES lamentam morte do papa: 'Foi farol para as nações'

Dom Andherson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, e frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento, lembraram a jornada do pontífice e destacaram o legado do líder religioso aos cristãos

Papa Francisco morreu na manhã desta segunda-feira (21) aos 88 anos. (Brazil Photo Press/Folhapress)

João Barbosa Repórter / [email protected]

"Papa Francisco foi um farol para todas as nações e, agora, é um peregrino de esperança no céu." Essa foi a mensagem passada por dom Andherson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, que comentou, ao lado do frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha, em Vila Velha, sobre a morte do pontífice na manhã desta segunda-feira (21).

Aos 88 anos, Francisco, primeiro papa sul-americano e jesuíta da história, faleceu em sua residência no Vaticano, conhecida como Casa Santa Marta. Sucessor de Bento 16, primeiro pontífice a renunciar em quase 600 anos, Francisco esteve à frente da Igreja Católica durante 12 anos.

Para dom Andherson, a morte do líder religioso causa, naturalmente, dor e sofrimento aos cristãos que acompanharam sua jornada. Entretanto, a partida do papa "se ilumina com a luz da esperança".

"O papa Francisco foi marcado por uma das grandes virtudes que um pastor deve ter, que é a proximidade. Isso se desenvolveu com uma escuta atenta aos grandes apelos do nosso tempo. Iluminado pelo Evangelho, ele pôde discernir os caminhos de uma Igreja próxima, solidária e compassiva", disse dom Andherson.

Dom Andherson Franklin destacou o legado deixado pelo papa Francisco. (Divulgação / Convento da Penha)

Ainda segundo Andherson, que foi nomeado como bispo auxiliar por Francisco em 2021, o papa, com gestos pequenos e ao mesmo tempo significativos, enriqueceu a Igreja ao redor de todo o mundo.

Ele soube traduzir o Evangelho, escolhendo o nome de Francisco na realidade de um mundo marcado por desafios e urgências. Por isso, ele brilhou como um farol para todas as nações Dom Andherson Franklin • Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória

Recém chegado ao Espírito Santo, frei Gabriel Dellandrea, novo guardião do Convento da Penha, complementou os votos de luto pelo papa, sinalizando que Francisco agora olha para a Igreja como um peregrino do céu, fazendo referência ao tema da Festa da Penha deste ano: "Com Maria, peregrinos de esperança".

"Em um jubileu convocado pelo próprio papa Francisco, nós também queremos fazer união com toda a Igreja para celebrarmos o dom da esperança. Ele ficou conhecido pela simplicidade, pelo amor e agora se torna um ícone para todo o mundo", iniciou o frei.

Frei Gabriel Dellandrea: novo superior do Convento tem apenas 30 anos e vai assumir a função em fevereiro. (Convento da Penha/Divulgação)

Para Gabriel, a partida de Francisco não deixa um vazio, mas um "bom exemplo de sua história e da marca deixada nos corações dos fiéis".

"Sabemos que a vida eterna é o caminho para todos nós, cristãos [...] Com essa partida, que nos surpreendeu, o papa permanece vivo nas celebrações da nossa Igreja e segue vivo em nossos corações", finalizou o guardião do Convento.

Programação da Festa da Penha será mantida

Apesar da morte do líder religioso, dom Andherson e frei Gabriel destacaram ainda que a Festa da Penha 2025 não deve passar por alterações em sua programação oficial.

Segundo os religiosos, além da missa em sufrágio marcada para às 18h desta segunda-feira na Catedral de Vitória, as demais celebrações da solenidade serão mantidas com orações e homenagens ao papa Francisco.

