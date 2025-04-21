Morte do papa: Festa da Penha segue com programação normal nesta segunda (21)

Nesta segunda, a programação do dia segue o tema "Com Maria, peregrinos da caridade".

Segundo a organização, as missas marcadas para 9h e 11h serão realizadas na Capela do Convento da Penha, em Vila Velha, onde também serão realizadas as atividades de acolhida dos frades franciscanos, atos devocionais e bênção para os casais.