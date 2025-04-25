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Websérie "Corrida da Penha"

“Descobri o prazer que é correr”, conta comunicador da Litoral FM

No último episódio da Websérie “Corrida da Penha”, Alex Bonno fala sobre como a corrida foi uma virada de chave na hora de obter uma vida mais saudável

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 06:00

Publicado em 

25 abr 2025 às 06:00
Alex Bonno conta sua experiência no quarto episódio da Websérie Corrida da Penha
Alex Bonno conta sua experiência no quarto episódio da Websérie "Corrida da Penha" Crédito: Acervo pessoal/ Estúdio Gazeta
Acordar e tomar a decisão de praticar atividade física não é algo tão simples, mas, com o incentivo certo, o que antes era um desafio pode virar realidade e um grande prazer.
Foi exatamente isso que aconteceu com o comunicador da rádio Litoral FM Alex Bonno que, após um longo período sem praticar esportes, viu no desafio proposto pela Rede Gazeta para participar da 12ª Corrida da Penha uma oportunidade para entrar de cabeça em uma vida mais saudável. Veja como foi essa jornada no vídeo abaixo:
“Quando recebi o convite, a primeira reação que eu tive foi de gratidão, porque eu estava querendo resgatar um tipo de exercício físico. Estava um pouco acima do peso e veio esse combo com academia, nutricionista e acompanhamento físico, o que foi uma surpresa boa”, relata.
Entretanto, as dificuldades fazem parte do início nos esportes, e com Alex não foi diferente. “Eu cheguei a duvidar totalmente se iria conseguir (finalizar a corrida), porque é um trajeto, para quem nunca correu, bem grande”, revelou o comunicador.
Mas, para sua alegria, na 12ª Corrida da Penha, que aconteceu no dia 20 de abril e marcou o início da festa em homenagem à padroeira do Estado, Alex chegou na linha de chegada e pode, enfim, visualizar o tamanho das conquistas que obteve durante todo o processo, como os 4,5 quilos perdidos em pouco menos de um mês de treinos.
“O prazer depois, quando você chega, descansa um pouquinho, para, pega a medalha e fala: ‘Caramba, eu consegui’. Foi uma sensação de felicidade que eu não lembro, assim, de ter sentido há bastante tempo. Foi uma coisa muito gostosa. Descobri o prazer que é correr”, comemora Alex, que, depois de ter esse sentimento, também garante que pretende continuar correndo.
O episódio de Alex finaliza a Websérie “Corrida da Penha”, que teve um total de quatro episódios e foi produzida pelo Estúdio Gazeta. Nela, pessoas que tiveram a vida transformada pela corrida puderam relatar suas histórias e como foi a sensação de participar da prova que abriu a Festa da Penha, no último domingo (20).
O primeiro episódio trouxe a história de Regiani Pimenta, que venceu a obesidade e a depressão com o auxílio do esporte (assista aqui). Já o segundo, traz o relato do ex-BBB e empresário capixaba André Martinelli, que vê na corrida uma forma de praticar a meditação ativa (assista aqui). Naiara Arpini foi a protagonista do terceiro episódio, contando sobre a emoção que foi participar da prova com sua mãe (assista aqui).

Corrida da Penha

A 12ª edição da Corrida da Penha foi realizada no dia 20 de abril e reuniu mais de 3 mil participantes no percurso de sete quilômetros, que teve largada na Praça do Ciclista, em Itaparica, e chegada na Prainha.
A competição, realizada por A Gazeta, deu início à programação da Festa da Penha, que vai até a próxima segunda (28). Para saber outras informações sobre o evento e acompanhar a cobertura completa, basta acessar: www.agazeta.com.br/es/festa-da-penha.

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