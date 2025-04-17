“Correr, para mim, é meditação ativa”, diz ex-BBB e empresário capixaba

Não tem mais para onde correr, a corrida está na moda. Mas se para alguns o esporte, que segue ganhando cada vez mais adeptos nas competições, é um amor recente, para o empresário capixaba e ex-BBB André Martinelli, de 37 anos, correr é uma paixão antiga. Isso porque a prática de exercícios físicos faz parte da vida do capixaba desde cedo. O que começou na natação, naturalmente ganhou as pistas e, hoje, esse esporte é quase que uma terapia para André.
“Quando se pratica uma atividade física, principalmente a corrida, eu sinto que para mim é uma meditação ativa. Esqueço tudo enquanto começo a me concentrar, a pensar em coisas e achar soluções para situações da minha vida”, afirmou o empresário no segundo episódio da Websérie “Corrida da Penha”. Assista ao episódio completo abaixo:
O projeto – que tem quatro episódios produzidos pelo Estúdio Gazeta e publicados no Instagram @corridadapenha – reúne histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por meio do esporte e irão competir na tradicional Corrida da Penha, que, neste ano, será realizada no próximo domingo (20), em Vila Velha (assista aqui ao primeiro episódio).
Esta, aliás, é a primeira vez que André vai se aventurar na competição capixaba. Segundo o empresário, que também participou do reality global “No Limite”, a prova promete ser muito emocionante, em especial, porque a Corrida da Penha une, para ele, dois pontos fortes da própria história: a fé e o esporte.
“Estou com expectativas muito boas porque é um evento incrível aqui do nosso Estado. É supertradicional e faz parte da nossa cultura”, destacou André.
A prova conta com um percurso de sete quilômetros, com largada na Praça dos Ciclistas, em Itaparica, e chegada na Prainha, em Vila Velha. Competir, entretanto, não é novidade para André, que já realizou provas de até 21 km, como revelou no episódio.
Além disso, o empresário também contou que apesar de ter iniciado no esporte praticando natação, por incentivo dos pais, a corrida ganhou espaço por se tratar de uma atividade muito democrática. O estímulo natural, entretanto, foram as paisagens capixabas e os calçadões à beira-mar em Vitória, que fizeram da corrida algo primordial na rotina do empresário.
Corrida da Penha
A 12ª edição da Corrida da Penha será realizada no domingo (20/04). A expectativa é reunir mais de 3 mil participantes, no percurso de sete quilômetros, que terá largada, às 7h30, na Praça do Ciclista, em Itaparica, e chegada na Prainha.
A competição, realizada por A Gazeta, dá início à programação da Festa da Penha, que vai até o dia 28. Para saber outras informações sobre o evento e acompanhar a cobertura completa, basta acessar: www.agazeta.com.br/es/festa-da-penha