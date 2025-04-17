AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Websérie Corrida da Penha

“Correr, para mim, é meditação ativa”, diz ex-BBB e empresário capixaba

O segundo episódio da Websérie “Corrida da Penha” traz o relato de André Martinelli, que desde cedo pratica atividade física, mas encontrou na corrida uma forma de cuidar do corpo e da mente

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 18:31

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 abr 2025 às 18:31

Não tem mais para onde correr, a corrida está na moda. Mas se para alguns o esporte, que segue ganhando cada vez mais adeptos nas competições, é um amor recente, para o empresário capixaba e ex-BBB André Martinelli, de 37 anos, correr é uma paixão antiga. Isso porque a prática de exercícios físicos faz parte da vida do capixaba desde cedo. O que começou na natação, naturalmente ganhou as pistas e, hoje, esse esporte é quase que uma terapia para André.

“Quando se pratica uma atividade física, principalmente a corrida, eu sinto que para mim é uma meditação ativa. Esqueço tudo enquanto começo a me concentrar, a pensar em coisas e achar soluções para situações da minha vida”, afirmou o empresário no segundo episódio da Websérie “Corrida da Penha”. Assista ao episódio completo abaixo:

O projeto – que tem quatro episódios produzidos pelo Estúdio Gazeta e publicados no Instagram @corridadapenha – reúne histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por meio do esporte e irão competir na tradicional Corrida da Penha, que, neste ano, será realizada no próximo domingo (20), em Vila Velha (assista aqui ao primeiro episódio).

Esta, aliás, é a primeira vez que André vai se aventurar na competição capixaba. Segundo o empresário, que também participou do reality global “No Limite”, a prova promete ser muito emocionante, em especial, porque a Corrida da Penha une, para ele, dois pontos fortes da própria história: a fé e o esporte.

Andre Martinelli
André Martinelli, que participou do "BBB" e do "No Limite", conta como foi participar de uma maratona Crédito: Instagram

“Estou com expectativas muito boas porque é um evento incrível aqui do nosso Estado. É supertradicional e faz parte da nossa cultura”, destacou André.

A prova conta com um percurso de sete quilômetros, com largada na Praça dos Ciclistas, em Itaparica, e chegada na Prainha, em Vila Velha. Competir, entretanto, não é novidade para André, que já realizou provas de até 21 km, como revelou no episódio.

Além disso, o empresário também contou que apesar de ter iniciado no esporte praticando natação, por incentivo dos pais, a corrida ganhou espaço por se tratar de uma atividade muito democrática. O estímulo natural, entretanto, foram as paisagens capixabas e os calçadões à beira-mar em Vitória, que fizeram da corrida algo primordial na rotina do empresário.

Corrida da Penha

A 12ª edição da Corrida da Penha será realizada no domingo (20/04). A expectativa é reunir mais de 3 mil participantes, no percurso de sete quilômetros, que terá largada, às 7h30, na Praça do Ciclista, em Itaparica, e chegada na Prainha.

A competição, realizada por A Gazeta, dá início à programação da Festa da Penha, que vai até o dia 28. Para saber outras informações sobre o evento e acompanhar a cobertura completa, basta acessar: www.agazeta.com.br/es/festa-da-penha

LEIA MAIS

"A corrida me tirou do buraco. Estava morta emocionalmente”, conta influenciadora do ES

Alex Bonno e Naiara Arpini compartilham os preparativos para a Corrida da Penha

Corrida da Penha amplia prêmios para celebrar 12ª edição

Festa da Penha 2025: veja 5 dicas de como se preparar para a romaria

Festa da Penha: romeiros vão percorrer 600 km em homenagens à padroeira

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Detran-ES divulga nesta terça-feira (3) os suplentes no programa CNH Social
Plenário do Senado Federal: fim da escala 6x1 será votada em 1º turno nesta quarta (14/10)
Um gol marcado para a urna, não para o jogador que é um trabalhador
Dia de Finados no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória
A morte como único caminho para a concretização da igualdade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.