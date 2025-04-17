“Correr, para mim, é meditação ativa”, diz ex-BBB e empresário capixaba

Não tem mais para onde correr, a corrida está na moda. Mas se para alguns o esporte, que segue ganhando cada vez mais adeptos nas competições, é um amor recente, para o empresário capixaba e ex-BBB André Martinelli, de 37 anos, correr é uma paixão antiga. Isso porque a prática de exercícios físicos faz parte da vida do capixaba desde cedo. O que começou na natação, naturalmente ganhou as pistas e, hoje, esse esporte é quase que uma terapia para André.