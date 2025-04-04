Festa da Penha: romeiros vão percorrer 600 km em homenagens à padroeira

➥ Romaria dos Cavaleiros - 20 de abril (domingo)

17h – Concentração na Av. Carlos Lindenberg, Viaduto Alfredo Copolillo

18h – Saída em direção ao Parque da Prainha



➥ Romaria dos Militares - 25 de abril (sexta-feira)

14h – Saída da Eames em direção ao Convento da Penha



➥ Romaria das Pessoas com Deficiência - 26 de abril (sábado)

8h – Saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário



➥ Romaria dos Adolescentes - 26 de abril (sábado)

9h – Concentração no Parque da Prainha

10h – Subida para o campinho do Convento

11h – Missa de Encerramento da Romaria



➥ Romaria dos Homens - 26 de abril (sábado)

18h – Missa de Envio na Catedral de Vitória

19h – Bênção de Envio aos romeiros

23h – Missa de Encerramento no Parque da Prainha



➥ Romaria da Diocese de São Mateus - 26 de abril (sábado)

8h – Missa no Campinho do Convento



➥ Romaria da Diocese de Cachoeiro - 26 de abril (sábado)

16h – Missa no Campinho do Convento



➥ Romaria da Diocese de Colatina - 27 de abril (domingo)

9h – Missa no Campinho do Convento



➥ Remaria - 27 de abril (domingo)

7h30 – Concentração na Praia do Ribeiro (Praia da Costa)

8h – Saída da Praia do Ribeiro para a Prainha de Vila Velha



➥ Romaria das Mulheres - 27 de abril (domingo)

15h30 – Saída do Santuário de Vila Velha para o Parque da Prainha



➥ Moto Romaria - 27 de abril (domingo)

8h – Concentração no Parque de Exposição de Viana

9h – Saída em direção ao Parque da Prainha (trajeto pela BR 101)



➥ Romaria dos Conguistas - 28 de abril (segunda-feira)

8h – Saída do portão do Convento da Penha



➥ Romaria dos Ciclistas de Vila Velha - 28 de abril (segunda-feira)

8h – Saída da Praça Sebastião Cibien, Cobilândia, em direção ao Parque da Prainha



➥ Romaria dos Ciclistas de Vitória - 28 de abril (segunda-feira)

7h – Saída no Atlântica Parque, final da Orla de Camburi, em Vitória, em direção ao Parque da Prainha

