Festa da Penha: romeiros vão percorrer 600 km em homenagens à padroeira

Confira a programação das Romarias da Festa da Penha 2025
➥ Romaria dos Cavaleiros - 20 de abril (domingo)
17h – Concentração na Av. Carlos Lindenberg, Viaduto Alfredo Copolillo
18h – Saída em direção ao Parque da Prainha
➥ Romaria dos Militares - 25 de abril (sexta-feira)
14h – Saída da Eames em direção ao Convento da Penha
➥ Romaria das Pessoas com Deficiência - 26 de abril (sábado)
8h – Saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário
➥ Romaria dos Adolescentes - 26 de abril (sábado)
9h – Concentração no Parque da Prainha
10h – Subida para o campinho do Convento
11h – Missa de Encerramento da Romaria
➥ Romaria dos Homens - 26 de abril (sábado)
18h – Missa de Envio na Catedral de Vitória
19h – Bênção de Envio aos romeiros
23h – Missa de Encerramento no Parque da Prainha
➥ Romaria da Diocese de São Mateus - 26 de abril (sábado)
8h – Missa no Campinho do Convento
➥ Romaria da Diocese de Cachoeiro - 26 de abril (sábado)
16h – Missa no Campinho do Convento
➥ Romaria da Diocese de Colatina - 27 de abril (domingo)
9h – Missa no Campinho do Convento
➥ Remaria - 27 de abril (domingo)
7h30 – Concentração na Praia do Ribeiro (Praia da Costa)
8h – Saída da Praia do Ribeiro para a Prainha de Vila Velha
➥ Romaria das Mulheres - 27 de abril (domingo)
15h30 – Saída do Santuário de Vila Velha para o Parque da Prainha
➥ Moto Romaria - 27 de abril (domingo)
8h – Concentração no Parque de Exposição de Viana
9h – Saída em direção ao Parque da Prainha (trajeto pela BR 101)
➥ Romaria dos Conguistas - 28 de abril (segunda-feira)
8h – Saída do portão do Convento da Penha
➥ Romaria dos Ciclistas de Vila Velha - 28 de abril (segunda-feira)
8h – Saída da Praça Sebastião Cibien, Cobilândia, em direção ao Parque da Prainha
➥ Romaria dos Ciclistas de Vitória - 28 de abril (segunda-feira)
7h – Saída no Atlântica Parque, final da Orla de Camburi, em Vitória, em direção ao Parque da Prainha