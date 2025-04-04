Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja programação

Festa da Penha: romeiros vão percorrer 600 km em homenagens à padroeira

Em percursos a pé, a cavalo, de moto e bicicleta, grupos vão trilhar caminhos que, somados, se assemelham à distância do Convento da Penha, em Vila Velha, até o Santuário de Aparecida, em São Paulo

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 16:15

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

04 abr 2025 às 16:15
Romeiros passam pela Avenida Carlos Lindenberg, em Vila velha, durante procissão da Romaria dos Homens.
Romaria dos Homens vai acontecer no dia 26 de abril Crédito: Vitor Jubini
Em um ato de fé e devoção, devotos de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, vão percorrer cerca de 635 quilômetros em 14 romarias previstas durante a Festa da Penha 2025, no período de 20 a 28 de abril.
Em percursos que serão feitos a pé, a cavalo, de moto, de bicicleta e até em embarcações, os grupos vão trilhar caminhos que, somados, se assemelham à distância do Convento da Penha, em Vila Velha, até o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, uma viagem de pouco mais de 700 quilômetros.
A distância calculada dentro do Estado considera os trajetos feitos pelas romarias que vêm do interior, das Dioceses de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus, em direção ao Convento.
Festa da Penha: romeiros vão percorrer 600 km em homenagens à padroeira
Entre as romarias realizadas nas proximidades da cidade canela-verde, a dos Cavaleiros é a que percorre o maior trajeto: são quase 85 km cavalgados pelos fiéis que saem de suas casas, encontram-se no viaduto da Avenida Carlos Lindenberg e seguem em direção ao Parque da Prainha. A cavalgada vai abrir as romarias da festa, no próximo dia 20, domingo de Páscoa.
Já a Romaria dos Homens, que reúne famílias saindo da Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro da Capital, em direção ao Parque da Prainha, completa uma distância de 14 km. O caminho é todo feito a pé pelos fiéis, que carregam velas em homenagem à Nossa Senhora da Penha e, acompanhados da imagem da santa, vão rezando e cantando até o destino. A peregrinação será no sábado, dia 26 de abril.
A cada ano, romarias reunem milhares de fiéis pelas ruas e estradas do Espírito Santo
A cada ano, romarias da Festa da Penha reúnem milhares de fiéis no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
“A Romaria dos Homens é mais do que uma caminhada de fé. É um encontro de corações que batem no mesmo compasso da devoção a Nossa Senhora da Penha. A expectativa é grande, e a emoção se renova ao vermos não apenas os homens, mas famílias inteiras caminhando juntas, testemunhando que a fé é um elo que atravessa gerações. Para os fiéis, cada passo é uma entrega, uma súplica, um agradecimento. E, ao final dessa caminhada, o verdadeiro destino não é apenas o ponto de chegada, mas a transformação”, projeta o padre Renato Criste, da Arquidiocese de Vitória.

Veja Também

Tem uma história de milagre com Nossa Senhora da Penha? Conte para a gente

Outro trajeto previsto é o da Moto Romaria organizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com saída do Parque de Exposições de Viana em direção à Prainha pela BR 101. A Moto Romaria será no domingo, dia 27, penúltimo dia do Oitavário, e vai passar por municípios como VianaCariacicaVitória e Vila Velha, completando um trajeto de 37km.
Já a Romaria dos Ciclistas vai sair de dois pontos, com um grupo partindo de Cobilândia, em Vila Velha, e outro de Camburi, em Vitória. A pedalada de Vila Velha vai somar quase 9km, enquanto aqueles que saem da Capital vão percorrer cerca de 13km para o Parque da Prainha.

Confira a programação das Romarias da Festa da Penha 2025

➥ Romaria dos Cavaleiros - 20 de abril (domingo)
17h – Concentração na Av. Carlos Lindenberg, Viaduto Alfredo Copolillo
18h – Saída em direção ao Parque da Prainha

➥ Romaria dos Militares - 25 de abril (sexta-feira)
14h – Saída da Eames em direção ao Convento da Penha

➥ Romaria das Pessoas com Deficiência - 26 de abril (sábado)
8h – Saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário

➥ Romaria dos Adolescentes - 26 de abril (sábado)
9h – Concentração no Parque da Prainha
10h – Subida para o campinho do Convento
11h – Missa de Encerramento da Romaria

 ➥ Romaria dos Homens - 26 de abril (sábado)
18h – Missa de Envio na Catedral de Vitória
19h – Bênção de Envio aos romeiros
23h – Missa de Encerramento no Parque da Prainha

➥ Romaria da Diocese de São Mateus - 26 de abril (sábado)
8h – Missa no Campinho do Convento

➥ Romaria da Diocese de Cachoeiro - 26 de abril (sábado)
16h – Missa no Campinho do Convento

➥ Romaria da Diocese de Colatina - 27 de abril (domingo)
9h – Missa no Campinho do Convento

➥ Remaria - 27 de abril (domingo)
7h30 – Concentração na Praia do Ribeiro (Praia da Costa)
8h – Saída da Praia do Ribeiro para a Prainha de Vila Velha

➥ Romaria das Mulheres - 27 de abril (domingo)
15h30 – Saída do Santuário de Vila Velha para o Parque da Prainha

➥ Moto Romaria - 27 de abril (domingo)
8h – Concentração no Parque de Exposição de Viana
9h – Saída em direção ao Parque da Prainha (trajeto pela BR 101)

➥ Romaria dos Conguistas - 28 de abril (segunda-feira)
8h – Saída do portão do Convento da Penha

➥ Romaria dos Ciclistas de Vila Velha - 28 de abril (segunda-feira)
8h – Saída da Praça Sebastião Cibien, Cobilândia, em direção ao Parque da Prainha

➥ Romaria dos Ciclistas de Vitória - 28 de abril (segunda-feira)
7h – Saída no Atlântica Parque, final da Orla de Camburi, em Vitória, em direção ao Parque da Prainha

A Festa da Penha 2025

Com o tema “Com Maria, peregrinos da esperança”, a 455ª Festa da Penha é realizada em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a redescobrirem a esperança e espalhá-la.
Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, contando com a instalação do terço gigante no dia 19 de abril, estão previstas 52 missas e 14 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis entre 20 e 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil. A programação completa será divulgada em breve, mas já prevê show do Padre Reginaldo Manzotti após a missa de encerramento, como destaca a organização.

Veja Também

Festa da Penha: artesãos podem se inscrever para a venda de produtos

Festa da Penha 2025 terá 'Bênção para os Casais'; veja data e convidados

Festa da Penha terá bênçãos a objetos e nova imagem de Nossa Senhora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Convento da Penha espírito santo Festa da Penha Grande Vitória Igreja Católica Nossa Senhora da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na ES 257, em Aracruz
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados