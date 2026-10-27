Como Harry Kane ganhou a Bola de Ouro sem conquistar os principais títulos da temporada

"Passei por muitos altos e baixos, especialmente no início da minha carreira. Nunca fui a pessoa que muitos achavam que se tornaria uma superestrela como alguns dos jogadores de hoje. Tive que esperar minha vez e trabalhar duro. Muitas vezes era eu contra a minha própria mente, e precisei superar isso. Tive que demonstrar autoconfiança e determinação.