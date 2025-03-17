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É pra suar!

Alex Bonno e Naiara Arpini compartilham os preparativos para a Corrida da Penha

Dupla foi desafiada a correr 7,1km em prova que acontece no próximo dia 20 de abril, em Vila Velha. Rotina inclui academia, treinos personalizados e dieta

Publicado em 17 de Março de 2025 às 11:00

Sara Ohnesorge

Sara Ohnesorge

Publicado em 

17 mar 2025 às 11:00
Alex Bonno e Naiara Arpini compartilham os preparativos para a Corrida da Penha
Alex Bonno e Naiara Arpini compartilham os preparativos para a Corrida da Penha Crédito: Divulgação/ Alex Bonno e Naiara Arpini
Como diriam os marombas, no pain, no gain! E é nesse feeling que o comunicador Alex Bonno, da Rádio Litoral, e a repórter  Naiara Arpini, do Em Movimento, estão se preparando há mais de 15 dias para enfrentar os 7,1km do 1º Desafio Corrida da Penhaj, que espera mais de dois mil corredores no próximo dia 20 de abril, em Vila Velha.
Desde fevereiro, a dupla aceitou a ter hábitos mais saudáveis por 60 dias até a data da competição. Com acesso a todas as unidades da Wellness Club, supervisão de profissionais para os treinos, acompanhamento da Pulse Assessoria Esportiva e da nutricionista Caroline Ribeiro, os gazeters estão no gás da dedicação para fazerem bonito.
O desafio caiu como uma luva para Alex, que já procurava um motivo para focar na vida saudável. Agora ele acorda cedo, faz caminhadas, segue a dieta da nutricionista e até voltou a malhar perna (que antigamente, ele pulava os treinos). “O importante é dar o start, então agora vai. Estou indo à academia todos os dias, me alimentando em novos horários e com mais frutas no cardápio. Estamos recebendo uma atenção e um cuidado muito bacana do pessoal”, complementa.
Naiara também é iniciante no mundo da corrida. No começo, ela imaginou que seria impossível encaixar os treinos na sua rotina agitada, mas agora ela conseguiu manter a regularidade e priorizar os exercícios físicos. “Acordar 5h da manhã pra ir pra academia ou correr já é algo normal! Eu já me alimentava relativamente bem, então foi só uma questão de ajustar alguns detalhes e ser bem focada com as preparações das marmitinhas pra não fugir da dieta”, explica.

Acompanhe a rotina

Os gazeters estão postando suas rotinas no Instagram (@alexbonno e @nai_arpini). Faltando pouco mais de um mês para ganharem as ruas pra valer, ambos deixam um recado de motivação para quem ainda está na dúvida se corre ou não corre: “Vai que dá tempo. O carnaval passou, é a hora de focar nos exercícios de preparação e curtir o processo até a corrida, digo que está sendo prazeroso demais, se joga!” diz Alex.
Naiara concorda com o colega: “Não importa como, ou com que velocidade a gente vai completar o percurso. O negócio é ir lá e fazer. Se superar, ver que consegue, experimentar a sensação de cruzar a linha de chegada com outras pessoas”.
A12ª Corrida da Penha sairá da Praça do Ciclista, em Itaparica, indo até o Parque da Prainha, no município canela-verde. São esperados 2 mil atletas na prova, e até a última sexta-feira (14), 80% das inscrições já estavam preenchidas. Você ainda pode garantir seu lugar na prova acessando www.redegazeta.com.br/corridadapenha.

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