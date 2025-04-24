Superação em família marca 1ª corrida de apresentadora do “Em Movimento”

Naiara Arpini e a mãe, Edir Arpini, participara juntas da 12ª Corrida da Penha Crédito: Acervo pessoal

Ao acordar e abrir as redes sociais, é cada vez mais comum se deparar com amigos e colegas que, logo no início do dia, já postaram fotos correndo ou praticando outras atividades físicas, como a musculação. Uma das pessoas que se deparava com esses conteúdos e não entendia tamanha disposição era a apresentadora do "Em Movimento" Naiara Arpini, mas depois que a corrida entrou na sua vida, ela viu sua opinião mudar – e passou a entender completamente o sentimento, como contou no terceiro episódio da Websérie "Corrida da Penha". Assista abaixo:

E toda essa emoção em participar é ainda maior quando o esporte vem acompanhado de um laço familiar. A apresentadora, que fez a primeira prova este ano, na 12ªCorrida da Penha, depois de um desafio proposto pela Rede Gazeta, não praticava o esporte mas já reconhecia sua importância pelo efeito transformador que teve na vida de uma pessoa especial: sua mãe, a artesã Edir Dutra Arpini, de 60 anos.

“Minha mãe venceu uma depressão por causa da corrida. Ela sempre foi uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito animada, muito positiva e anos atrás ela enfrentou uma depressão, e foi através da corrida, principalmente, que ela voltou a ser a pessoa que ela era”, declara Naiara, emocionada, ao falar sobre como a mãe foi sua principal motivação para começar. Além disso, ela contou com o apoio da mãe durante todo o treino e também na corrida, que as duas fizeram juntas.

A apresentadora revelou que, a partir do desafio, as dificuldades do início foram substituídas pelo prazer em superar seus limites.

“Foi muito especial passar pela linha de chegada, olhar aquele monte de gente que já tinha chegado antes. Foi abençoado, e eu acho que vou continuar correndo. [...] Sei que treinando, me dedicando, uma hora eu vou alcançar patamares maiores”, comenta.

A Websérie "Corrida da Penha", que terá um total de quatro episódios, é produzida pelo Estúdio Gazeta e reúne histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por meio do esporte e competiram na tradicional prova que abriu a Festa da Penha, no último domingo (20).

Corrida da Penha

A 12ª edição da Corrida da Penha foi realizada no dia 20 de abril e reuniu mais de 3 mil participantes no percurso de sete quilômetros, que teve largada na Praça do Ciclista, em Itaparica, e chegada na Prainha.