Festa

Saúde, fé e visual de tirar o folego na 12ª Corrida da Penha em Vila Velha

Tradicional prova que abre a temporada de festa da padroeira do Espírito Santo, reuniu cerca de 4 mil corredores nas ruas

3 min de leitura min de leitura

Corrida da Penha levou 4 mil corredores às ruas de Vila Velha neste domingo de Páscoa. (Vitor Jubini)

Uma das corridas mais tradicionais em terras capixabas, a Corrida da Penha chegou à sua 12ª edição e abriu a temporada da festa da padroeira do Espírito Santo na manhã deste domingo (20) de Páscoa, em Vila Velha. No percurso de pouco mais de 7 km entre a Praça do Ciclista e o Parque da Prainha, os 4 mil corredores curtiram o visual da prova e iniciaram o dia com uma boa atividade física.

Entre os participantes da 12ª Corrida da Penha, foram notados diversos estilos de corredores: os que buscam ser profissionais, outros que correm pelo lazer, alguns que buscam superar seus limites... Mas ao final da prova, a sensação de dever cumprido, o significado do evento e a festa que o evento se torna para os participantes foi o que ficou para todos que marcaram presença na corrida.

"Parabéns para todos os participantes que fizeram essa corrida. Uma corrida maravilhosa, um percurso fantástico. Pegamos aí a orla marítima, o Convento da Penha... um paisagismo fantástico no percurso. A corrida realmente é maravilhosa. Eu participei em todas as edições da Corrida da Penha e sempre eu estou subindo no pódio. Eu estou com 74 anos de idade e ainda estou fazendo essas corridas. Corrida é vida e saúde", afirmou Amarílio Braga, um dos gêmeos corredores que participam da maioria das provas no Espírito Santo.



Amarilio Braga, 74 anos, correu todas as edições da Corrida da Penha. (Caio Vasconcelos)

Resultados

Ainda que a prova tenha sido disputada por maioria de competidores capixabas, na categoria principal foram dois atletas de fora do Espírito Santo que ficaram no topo do pódio. No masculino, José Ferreira Junior de Porto Firme (MG), completou a prova com o tempo de 21min7seg. Já no feminino, a carioca Mirlene da Silva garantiu a primeira colocação com 26min6seg.



José Ferreira agradeceu a Deus e família pelo resultado, e ressaltou os anos que vem treinando para esse modelo de prova. "Já era um alvo meu, mas ainda estava me preparando, agora foco é na meia maratona do Rio de Janeiro", completou o corredor de 34 anos.

Mirlene também comentou sobre o objetivo entre ficar no pódio. "Deus me abençoou, o meu treino é mais voltado para meia maratona, larguei forte na prova até o 4°km e depois fui administrando o ritmo, volto para casa muito feliz", ressaltou a atleta.

Campeões na Categoria Masculina

1° lugar: José Geraldo Ferreira Junior (21min07seg)

2°lugar: Maquezile Gabriel Pio (21min56seg)

3°lugar: Valerio de Souza Fabiano (22min10seg)

Campeões na Categoria Feminina

1° lugar: Mirlene da Silva dos Santos (26min06seg)

2°lugar: Yries Pereira (27min40seg)

3°lugar: Carolina Henrique Sardinha Silva (28min23seg)

Premiação

A coroação dos vencedores é dividida em três categorias: categoria geral, categoria pessoa com deficiência (PCD) e categoria faixa etária.





Veja, a seguir, o valor dos prêmios da categoria GERAL:





1º lugar: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) + troféu;

2º lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) + troféu;

3º lugar: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) + troféu;

4º lugar: R$ 900,00 (novecentos reais) + troféu;

5º lugar: R$600,00 (seiscentos reais) + troféu.

Confira as fotos da 12° edição da Corrida da Penha Tela cheia 1 de 19

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta