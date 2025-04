Orgulho

Capixabas brilham na 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-21

Julhia e Bia, e Pedro Joaquim e Arthur Apicelo medalharam na competição. A dupla feminina ainda se classificou para o Mundial, em setembro.

1 min de leitura min de leitura

Bia e Jhulia; Pedro Joaquim e Arthur Apicelo se destacaram na etapa de Saquarema. (Divulgação/CBVDivulgação/CBV)

A dupla formada pela capixaba Julhia e a sul-mato-grossense Bia, ambas do clube Aest, faturaram o título da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, na categoria Sub-21. A conquista veio neste último final de semana, quando as atletas venceram a dupla Carolina e Marcela, por 2 sets a 1. O título, que aconteceu nas areias de Saquarema, no Rio de Janeiro, também rendeu à dupla capixaba a liderança do ranking brasileiro na categoria sub-21, com 300 pontos.

A disputa em Saquarema reuniu 40 duplas de cada gênero, 24 no qualifying e 16 direto no torneio principal. Os atletas da Aest Pedro Joaquim, o Juca, e Arthur Apicelo, também subiram ao pódio nesta etapa, conquistaram a medalha de prata e também estão na expectativa, pois existe a possibilidade deles serem convocados pela CBV para disputarem o Mundial. O Brasil pode levar duas duplas para o torneio, sendo uma vaga/dupla da dupla campeã (no caso do feminino Julhia e Bia) e a segunda vaga/dupla é por convocação da CBV.

“No camp de janeiro, os atletas tiveram acompanhamento técnico, tático e físico. Agora, vamos observar esses jovens e outros tantos nomes em situação de competição, o que também é muito importante para o planejamento visando os ciclos olímpicos de 2032 e 2036”, afirmou Leandro Brachola, coordenador técnico de vôlei de praia da CBV.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta