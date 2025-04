Jovens Talentos

Capixabas buscam medalhas no Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-23

A competição acontece até o próximo domingo (15), em Bragança Paulista, em São Paulo, e vai contar com 15 atletas representando o Espírito Santo

Delegação capixaba participa do Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-23. (Sesport/Divulgação)

Uma delegação com 15 atletas e dois técnicos participam do Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-23 a partir desta sexta-feira (11), em Bragança Paulista, São Paulo.

A competição segue até o domingo (13), com duas etapas por dia, totalizando seis ao final do evento. Serão 839 atletas presentes (328 no feminino e 511 no masculino), representando 128 clubes, de 21 estados e do Distrito Federal.

Ângelo Miguel Thomaz Conceição, Breno Apolinario, Daniel Bonela, Gabriela Cazoti, Glauber Almeida, Guilherme Pontes, Isabely Amorim, Luana Soares, Luysa Ribeiro, Matheus Henrique Sena, Milena Gomes, Raphael Santana, Ronicleiton de Jesus, Wanderson Gonçalves e Yan Kerne Dias, acompanhados pelos técnicos Diogo Mello e Fernando Pontes, são os capixabas que participam da competição.

Esse será o primeiro Campeonato Brasileiro da modalidade nesta temporada de 2025, com transmissão ao vivo da TV Atletismo Brasil.

