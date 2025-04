Automobilismo

Hugo Cibien busca mais um bom resultado na temporada da Copa Truck

O capixaba vai correr no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, neste final de semana, pela segunda etapa do campeonato

Hugo Cibien correndo pela Copa Truck. (Divulgação: Mariana Ferreira assessoria )

Após estreia da temporada em Campo Grande, no Mato Grosso, a Copa Truck chega a Londrina, no Paraná neste final de semana, nos dias 12 e 13 de abril, para o segundo encontro do campeonato 2025, e tem capixaba na pista. Hugo Cibien volta para a segunda temporada na competição com chances de alcançar uma boa colocação. Depois de garantir o pódio já na primeira etapa, agora a meta é vencer na Super Truck Elite.

“A pista de Campo Grande marcou a minha estreia. Tivemos problemas, mas conseguimos subir ao pódio. Agora, a ideia é manter a boa fase e sempre tentando a vitória ou continuar no pódio pensando na temporada 2025. O importante nessas 18 corridas é manter a constância. Estamos chegando com tudo após o primeiro bom resultado”, diz Cibien,

Com 3.146 metros de extensão, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, se destaca por suas médias de velocidade mais reduzidas em comparação com os circuitos onde a Copa Truck corre, como Goiânia e Interlagos, por exemplo. A pista apresenta curvas de baixa, média e alta, com uma característica marcante: as curvas após as retas principais tem raio longo e entradas extensas. Nestes trechos, os pilotos encaram curvas de alta velocidade seguidas por curvas de baixa, precisam frear por bastante tempo na transição, “domando” os caminhões em derrapagem controlada a velocidades próximas a 200 km/h.

“O asfalto é abrasivo, desgastando os pneus e elevando a temperatura dos freios. Fiz treinos curtos, duas vezes, por lá. Mas estamos prontos para conquistar o pódio na casa da equipe Vannucci Racing na Truck”, conta o piloto. As duas corridas da 2ª Etapa da Copa Truck serão disputadas no domingo (23), a partir das 14h40.

