Thâmela e Vic vencem etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Victoria e Thâmela, campeãs da etapa de Saquarema do Elite 16 Crédito: Volleyball World

Thâmela, capixaba, e Victoria, sul-mato-grossense, subiram mais uma vez ao lugar mais alto do pódio nas areias de Saquarema-RJ. Uma semana após bateram a dupla campeã olímpica Duda e Ana Patrícia pelo Circuito Brasileiro, agora derrotaram das norte-americanas Kristen Nuss e Taryn Basher e venceram a de Saquarema do Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2025, neste domingo (13).

As brasileiras venceram as estadunidenses por 2 a 1, parciais de 21/19, 16/21 e 15/10. Thâmela e Vic tiveram duas vitórias e uma derrota na primeira fase da competição, e depois triunfaram três vezes para chegar ao título. "A gente está muito feliz com esse título em casa. Jogar com a torcida aqui no Brasil é muito gostoso. A gente sabe que tem o apoio deles, então tem aquela conexão, aquela troca. Eu acho que isso faz muita diferença para a gente se superar e conseguir acreditar no jogo", disse Thâmela.

A próxima etapa do Circuito Mundial acontece em Brasília, de quarta a domingo. Depois, as disputas acontecem em Ostrava, entre 28 de maio e 1º de junho.