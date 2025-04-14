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Thâmela e Vic vencem etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Capixaba e sul-mato-grossense  derrotaram dupla norte-americana e conquistam o título da etapa de Saquarema no Elite 16

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2025 às 11:28
Victoria e Thâmela, campeãs da etapa de Saquarema do Elite 16
Victoria e Thâmela, campeãs da etapa de Saquarema do Elite 16 Crédito: Volleyball World
Thâmela, capixaba, e Victoria, sul-mato-grossense, subiram mais uma vez ao lugar mais alto do pódio nas areias de Saquarema-RJ. Uma semana após bateram a dupla campeã olímpica Duda e Ana Patrícia pelo Circuito Brasileiro, agora derrotaram das norte-americanas Kristen Nuss e Taryn Basher  e venceram a de Saquarema do Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2025, neste domingo (13).
As brasileiras venceram as estadunidenses por 2 a 1, parciais de 21/19, 16/21 e 15/10. Thâmela e Vic tiveram duas vitórias e uma derrota na primeira fase da competição, e depois triunfaram três vezes para chegar ao título. "A gente está muito feliz com esse título em casa. Jogar com a torcida aqui no Brasil é muito gostoso. A gente sabe que tem o apoio deles, então tem aquela conexão, aquela troca. Eu acho que isso faz muita diferença para a gente se superar e conseguir acreditar no jogo", disse Thâmela.
A próxima etapa do Circuito Mundial acontece em Brasília, de quarta a domingo. Depois, as disputas acontecem em Ostrava, entre 28 de maio e 1º de junho.
"E agora a gente vai descansar, porque semana que vem já começa lá em Brasília. Então é botar a cabeça no lugar que quarta-feira começa tudo de novo. Só gratidão, agradecer por poder estar fazendo isso que a gente tanto ama. A gente conseguiu a final no Brasileiro e agora mais uma final aqui no Mundial. Então é só agradecer e continuar trabalhando. A gente está feliz demais", concluiu Vic.

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