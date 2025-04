Mais do que esporte

Projeto de vela leva esporte e cidadania às comunidades de Vitória

"Vela Para Todos" é uma iniciativa que busca transformar vidas nos bairros Grande São Pedro e Grande Santo Antônio

Com o objetivo de democratizar o acesso à vela e formar atletas e cidadãos conscientes, o projeto Vela Para Todos vem transformando realidades na região dos bairros Grande São Pedro e Grande Santo Antônio, em Vitória. A iniciativa atende atualmente de 20 a 30 crianças, além de seis cadeirantes, e pretende chegar a 120 atendimentos por ano.

“O projeto é a porta de entrada para jovens velejadores. As embarcações são adaptadas para facilitar o aprendizado e incentivar o desenvolvimento de habilidades como disciplina, trabalho em equipe e respeito ao meio ambiente”, destaca Fabiano Pereira, comodoro do Iate Clube do Espírito Santo, que hoje disponibiliza seus instrutores de vela para as aulas na comunidade.

As aulas do projeto acontecem às quartas-feiras à tarde, em um espaço cedido no Tancredão, que teve sua estrutura ampliada para incluir também a modalidade da vela. A Prefeitura de Vitória colaborou com 13 embarcações que estavam inativas desde 2002, e a equipe idealizadora do projeto, formada pelos professores Wallemberg, Marlon Oliveira e Waruak Silva, conseguiu os materiais necessários para reativar sete barcos, que hoje são utilizados nas aulas.

Ex-aluno do Projeto Lars Grael, ele foi selecionado aos 12 anos de idade, tornou-se atleta da instituição e hoje é responsável pela escola de vela do clube. “Foi a vela que mudou a minha vida, e agora eu quero retribuir oferecendo essa mesma oportunidade para outras crianças”. O Vela Para Todos aposta na classe Optimist, barco indicado para o ensino de crianças e adolescentes, como instrumento de iniciação esportiva.

