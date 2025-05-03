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A bola vai subir

Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-17 será realizado em Vila Velha

Competição contará com a participação de 23 equipes, incluindo Álvares Cabral, Saldanha e Cetaf
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2025 às 13:00

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 13:00

Brasileiro de Basquete Sub-17 vai movimentar o cenário do esporte em Vila Velha
Brasileiro de Basquete Sub-17 vai movimentar o cenário do esporte em Vila Velha Crédito: Allan Novais/Divulgação
Casa das principais competições de base do basquete brasileiro nos últimos anos, o Espírito Santo recebe, a partir deste domingo (4), mais um grande evento da bola laranja, com a cidade de Vila Velha sediando a edição nacional do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-17.
Realizada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e pela Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), a competição vai reunir mais de 250 atletas de base até o próximo sábado (10). Os jogos serão realizados nos ginásios do Tartarugão e do Cetaf, com a bola rolando sempre a partir das 9 horas. A entrada nas duas arenas é gratuita para quem quiser acompanhar as partidas.
Contando com os principais nomes do basquete de base do Brasil, o torneio terá a participação de 23 equipes, de nove estados brasileiros, além do Distrito Federal.
Pelo Espírito Santo, entrarão em quadra os três principais times do Estado: Álvares Cabral, Saldanha da Gama e o Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), anfitrião do torneio. Além dos capixabas, estarão presentes times como Fluminense, Botafogo e Tijuca, do Rio de Janeiro; Esperia e Centro Olímpico, de São Paulo; além de representantes de Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais.
“Realizar essas etapas nacionais de base do Campeonato Brasileiro aqui no Espírito Santo é muito importante para nós. Dessa forma, conseguimos garantir sempre a presença dos três principais times do Estado e trazemos adversários de alto nível para jogarem aqui. Isso ajuda no desenvolvimento dos nossos atletas e do basquete capixaba”, contou o presidente da Fecaba, Rogério Machado.

O torneio

Na fase de grupos do torneio, as 23 equipes serão divididas em seis grupos, com os campeões de cada grupo, além dos dois melhores colocados se classificando para a fase eliminatória. As três equipes que subirem no pódio garantem vaga para a etapa final do Campeonato Brasileiro, que acontece no Paulistano, em São Paulo, entre os dias 8 e 14 de setembro.

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