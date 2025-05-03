Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-17 será realizado em Vila Velha

Brasileiro de Basquete Sub-17 vai movimentar o cenário do esporte em Vila Velha Crédito: Allan Novais/Divulgação

Casa das principais competições de base do basquete brasileiro nos últimos anos, o Espírito Santo recebe, a partir deste domingo (4), mais um grande evento da bola laranja, com a cidade de Vila Velha sediando a edição nacional do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-17.

Realizada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e pela Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), a competição vai reunir mais de 250 atletas de base até o próximo sábado (10). Os jogos serão realizados nos ginásios do Tartarugão e do Cetaf, com a bola rolando sempre a partir das 9 horas. A entrada nas duas arenas é gratuita para quem quiser acompanhar as partidas.

Contando com os principais nomes do basquete de base do Brasil, o torneio terá a participação de 23 equipes, de nove estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Pelo Espírito Santo, entrarão em quadra os três principais times do Estado: Álvares Cabral, Saldanha da Gama e o Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), anfitrião do torneio. Além dos capixabas, estarão presentes times como Fluminense, Botafogo e Tijuca, do Rio de Janeiro; Esperia e Centro Olímpico, de São Paulo; além de representantes de Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais.

“Realizar essas etapas nacionais de base do Campeonato Brasileiro aqui no Espírito Santo é muito importante para nós. Dessa forma, conseguimos garantir sempre a presença dos três principais times do Estado e trazemos adversários de alto nível para jogarem aqui. Isso ajuda no desenvolvimento dos nossos atletas e do basquete capixaba”, contou o presidente da Fecaba, Rogério Machado.

O torneio