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Missa do Oitavário no Campinho do Convento
Missa do Oitavário no Campinho do Convento André Oliveira/Procissão Fotográfica
Veja fotos

Procissão fotográfica registra a devoção dos fiéis no Oitavário

Festa da Penha reuniu milhares de fiéis durante os dias do Oitavário; veja imagens que capturam as expressões de fé

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 12:02

Publicado em

26 abr 2025 às 12:02
Missa do Oitavário no Campinho do Convento
Missa do Oitavário no Campinho do Convento Crédito: Thallys Machado/Procissão Fotográfica
A maior festa religiosa do Espírito Santo é alimentada pela fé de um povo, que tem o culto a Nossa Senhora da Penha enraizado em suas tradições. A fé é algo espiritual que, em tempos de Festa da Penha, é materializada por gestos, expressões e rituais de fiéis que celebram a santa.
Neste ano, a festividade celebra sua 455ª edição com um toque especial: é também comemorado o Jubileu da Igreja Católica, um período marcado por graça, perdão e renovação espiritual. Com o tema "Com Maria, peregrinos de esperança", milhares de fiéis subiram ao Convento para participar das missas do Oitavário e dos momentos devocionais, que servem como preparação espiritual para as romarias.
Confira abaixo imagens que traduzem a fé e a devoção a Nossa Senhora da Penha:
Missa do Oitavário no Campinho do Convento
Missa do Oitavário no Campinho do Convento Crédito: André Oliveira/Procissão Fotográfica
Momento devocional no Campinho do Convento
Momento devocional no Campinho do Convento Crédito: Camila Müller/Procissão Fotográfica
Missa do Oitavário no Campinho do Convento
Missa do Oitavário no Campinho do Convento Crédito: Camila Buzzette/Procissão Fotográfica
Missa do Oitavário no Campinho do Convento
Missa do Oitavário no Campinho do Convento Crédito: Thalis Manhães/Procissão Fotográfica
Missa do Oitavário no Campinho do Convento
Missa do Oitavário no Campinho do Convento Crédito: Thalis Manhães/Procissão Fotográfica
Missa do Oitavário no Campinho do Convento
Missa do Oitavário no Campinho do Convento Crédito: Thallys Machado/Procissão Fotográfica
Momento devocional no Campinho do Convento
Momento devocional no Campinho do Convento Crédito: Camila Müller/Procissão Fotográfica
Missa do Oitavário no Campinho do Convento
Missa do Oitavário no Campimho do Convento Crédito: Camila Buzzette/Procissão Fotográfica
Missa do Oitavário no Campinho do Convento
Missa do Oitavário no Campinho do Convento Crédito: André Oliveira/Procissão Fotográfica

Captura da fé

Fotografias capturam momentos de fé

Captura da fé

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