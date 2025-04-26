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Festa da Penha

Mãe de santo e espírita: devoção a Nossa Senhora da Penha vai além da religião

Na semana de celebração da padroeira do Espírito Santo, fiéis não-católicos demonstram que também acreditam no poder de intercessão da mãe de Jesus em suas vidas

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 08:15

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 abr 2025 às 08:15
A devoção a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, é capaz de atravessar os limites da religião. Fiéis que professam outra fé, que não a católica, também se sentem agraciados pela santa e demonstram acreditar no poder de intercessão da mãe de Jesus em suas vidas. Neste relato, de uma mãe de santo do candomblé e de um espírita, duas histórias de crença e respeito à Virgem da Penha.
O coronel da reserva da PM Sebastião Biato Filho nasceu em berço católico, mas, há cerca de 20 anos, conheceu a doutrina espírita e passou a praticá-la. Atualmente, entre outras atribuições, é palestrante, compartilhando os conhecimentos que adquiriu nas últimas décadas. 
"A doutrina espírita não faz acepção de religião, tem os fundamentos do Cristo. Eu não estou mais no catolicismo, mas respeito muito. Nosso fundamento não são dogmas, mas os preceitos de Cristo", ressalta. 

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Apesar de ter seguido por outro caminho na sua fé cristã, Biato conservou sua relação com Nossa Senhora da Penha. "Eu faço meus pedidos, vou ao Convento, participo da Romaria dos Homens", pontua. 
O militar aposentado observa ainda que, dos 31 anos de serviço à PM, passou 17 na organização e no planejamento da segurança da Festa da Penha, função que exercia com dedicação e o manteve ligado à padroeira do Estado.
Sebastião Biato Filho é espírita e devoto de Nossa Senhora da Penha
Sebastião Biato Filho é espírita e devoto de Nossa Senhora da Penha Crédito: Divulgação
A ligação com Nossa Senhora também é forte para a mãe de santo Laura Silva, embora tenha nascido no candomblé. Seus pais e avós eram candomblecistas, mas sempre demonstraram fé na Virgem da Penha, e a devoção foi repassada para as gerações seguintes. 
Dentro da religião de Mãe Laura, os seguidores trabalham com imagens e cada santo representa um orixá. Nossa Senhora da Penha é Iemanjá. 
"Para mim, não é um conflito ser do candomblé e frequentar a igreja católica, ir à missa, acreditar no poder de Nossa Senhora. A fé da gente move montanhas, é uma entrega espiritual. Não é porque uso branco e colares que não posso estar nesses lugares", sustenta Mãe Laura. Ela conta mais detalhes de sua história no vídeo. Confira!

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