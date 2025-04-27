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Homenagem à padroeira

Festa da Penha: fé e devoção na Romaria dos Homens; veja fotos

Com terços e velas, em silêncio ou em oração, milhares de fiéis demonstram gratidão a Nossa Senhora numa caminhada de 14 km de Vitória a Vila Velha

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 21:12

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 abr 2025 às 21:12
Festa da Penha 2025: fiéis peregrinam pelo Centro de Vitória durante Romaria dos Homens
Fiéis peregrinam pelo Centro de Vitória durante a Romaria dos Homens Crédito: Vitor Jubini
Um dos momentos mais aguardados da Festa da Penha todos os anos é a Romaria dos Homens. Neste sábado (26), milhares de fiéis deram, mais uma vez, uma prova de fé e devoção a Nossa Senhora da Penha na procissão, que saiu da Catedral de Vitória em direção à Prainha, em Vila Velha.  
Alguns fazem a caminhada em silêncio. Outros, em oração. Há quem percorra os 14 km do trajeto entoando cânticos em homenagem à padroeira do Espírito Santo. Tem também quem não abra mão do terço ou da vela ao longo da procissão. Cada devoto demonstra fé a sua maneira. Veja, abaixo, imagens de momentos que marcaram esta edição da Romaria dos Homens. 

Festa da Penha 2025: veja como foi a romaria dos homens

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