Festa da Penha: fé e devoção na Romaria dos Homens; veja fotos

Um dos momentos mais aguardados da Festa da Penha todos os anos é a Romaria dos Homens. Neste sábado (26), milhares de fiéis deram, mais uma vez, uma prova de fé e devoção a Nossa Senhora da Penha na procissão, que saiu da Catedral de Vitória em direção à Prainha, em Vila Velha.
Alguns fazem a caminhada em silêncio. Outros, em oração. Há quem percorra os 14 km do trajeto entoando cânticos em homenagem à padroeira do Espírito Santo. Tem também quem não abra mão do terço ou da vela ao longo da procissão. Cada devoto demonstra fé a sua maneira. Veja, abaixo, imagens de momentos que marcaram esta edição da Romaria dos Homens.