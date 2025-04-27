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Festa da Penha: de muleta, devota de Nossa Senhora vai de Vitória a Vila Velha

Maria Augusta Dal’col revelou que estava com osteoporose e que o quadro melhorou após participar da Romaria dos Homens

Publicado em 27 de Abril de 2025 às 00:27

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 abr 2025 às 00:27
"História de milagre." É assim que a cuidadora de idosos Maria Augusta Dal’col, de 63 anos, define a cura de uma doença e agradece a Nossa Senhora da Penha pela bênção. Mesmo com mobilidade reduzida, ela participou da Romaria dos Homens, neste sábado (26), e contou um pouco da jornada dela. 
"Minha história de milagre começou com um problema de coluna. Eu fiz duas cirurgias, tinha uma hérnia que estourou, calcificou. Isso de um ano para outro. Depois, fui fazendo aplicações na coluna para tirar a dor. Eu tomava morfina injetável também. Depois, tive um infarto. Antes disso, fui diagnosticada com uma osteoporose avançada. Com 53 anos, comecei a caminhar com a bengala. O médico pediu para eu não andar sozinha e nem de ônibus. Da romaria do ano passado até essa agora, a minha osteoporose da coluna já acabou, do fêmur já está saindo do vermelho para o verde. Então, agradeço muito a ela", detalhou a cuidadora.
Maria comentou que assistiu à missa na Catedral Metropolitana de Vitória e foi caminhando até Vila Velha. "Há muitos outros milagres, mas esse da coluna é um dos principais. Venho agradecer e pedir mais bênçãos a ela", finalizou. 

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