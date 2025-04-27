Festa da Penha: de muleta, devota de Nossa Senhora vai de Vitória a Vila Velha

"Minha história de milagre começou com um problema de coluna. Eu fiz duas cirurgias, tinha uma hérnia que estourou, calcificou. Isso de um ano para outro. Depois, fui fazendo aplicações na coluna para tirar a dor. Eu tomava morfina injetável também. Depois, tive um infarto. Antes disso, fui diagnosticada com uma osteoporose avançada. Com 53 anos, comecei a caminhar com a bengala. O médico pediu para eu não andar sozinha e nem de ônibus. Da romaria do ano passado até essa agora, a minha osteoporose da coluna já acabou, do fêmur já está saindo do vermelho para o verde. Então, agradeço muito a ela", detalhou a cuidadora.