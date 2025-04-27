Festa da Penha: juntas na Romaria dos Homens, irmãs agradecem por bênçãos

"Agradeço pela minha saúde, dos meus netos, da minha família. Tive um câncer de mama em 2021. O médico falou que na primeira sessão de quimioterapia o nódulo sumiu. Fiz seis sessões. Só fé mesmo e pedir que ela interceda por mim e todos os fiéis que estão aqui", revelou a dona de casa Rosangela, de 67 anos.

A irmã dela, a aposentada Rosenea, de 64 anos, agradeceu pelo neto. "A partir de dois anos, descobrimos que ele era autista. Comecei a estudar sobre o que era e hoje em dia ele está com seis anos, começando a falar, na escola está se desenvolvendo cada vez mais nas terapias. Só tenho a agradecer à virgem pela bênção do desenvolvimento do meu neto", detalhou.