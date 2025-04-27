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Relatos de fé

Festa da Penha: juntas na Romaria dos Homens, irmãs agradecem por bênçãos

As duas participam da procissão há três anos: uma revelou que foi curada de um câncer, e a outra relatou desenvolvimento do neto autista

Publicado em 27 de Abril de 2025 às 00:10

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 abr 2025 às 00:10
Pelo terceiro ano, as irmãs Rosangela Sena e Rosenea Sena participaram da Romaria dos Homens, na Festa da Penha, para agradecer por bênçãos recebidas. Neste sábado (26), elas conversaram com o repórter Cícero Lima, de A Gazeta, e deram testemunhos de cura do câncer e do desenvolvimento do neto (confira acima).
"Agradeço pela minha saúde, dos meus netos, da minha família. Tive um câncer de mama em 2021. O médico falou que na primeira sessão de quimioterapia o nódulo sumiu. Fiz seis sessões. Só fé mesmo e pedir que ela interceda por mim e todos os fiéis que estão aqui", revelou a dona de casa Rosangela, de 67 anos. 
A irmã dela, a aposentada Rosenea, de 64 anos, agradeceu pelo neto. "A partir de dois anos, descobrimos que ele era autista. Comecei a estudar sobre o que era e hoje em dia ele está com seis anos, começando a falar, na escola está se desenvolvendo cada vez mais nas terapias. Só tenho a agradecer à virgem pela bênção do desenvolvimento do meu neto", detalhou. 

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