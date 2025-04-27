Festa da Penha: filha pega cadeira de rodas emprestada para levar pai a romaria

Trinta anos depois de participar da Romaria dos Homens, Virgílio Antônio, de 87 anos, voltou a percorrer os 14 quilômetros de procissão de um dos mais importantes eventos da Festa da Penha. Só que desta vez, pela idade, foi de cadeira de rodas. Mesmo assim, disse que pretende continuar a fazer o percurso nos próximos anos.
Para Virgílio participar da romaria, sua filha, Mailza Aparecida, de 56 anos, pediu a cadeira de rodas emprestada para a vizinha. Assim, pôde fazer seu agradecimento a Nossa Senhora da Penha no percurso.
Ela conta que sempre acompanhou a passagem da romaria, mas nos últimos anos resolveu participar também da caminhada. E, neste ano, seu pai manifestou a vontade de voltar a estar presente na demonstração de fé.
"Trinta anos atrás vim aqui caminhando. Fui até o Convento e voltei a pé, até Santa Rita", contou Virgílio.