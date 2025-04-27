Festa da Penha: filha pega cadeira de rodas emprestada para levar pai a romaria

Trinta anos depois de participar da Romaria dos Homens , Virgílio Antônio, de 87 anos, voltou a percorrer os 14 quilômetros de procissão de um dos mais importantes eventos da Festa da Penha . Só que desta vez, pela idade, foi de cadeira de rodas. Mesmo assim, disse que pretende continuar a fazer o percurso nos próximos anos.

Para Virgílio participar da romaria, sua filha, Mailza Aparecida, de 56 anos, pediu a cadeira de rodas emprestada para a vizinha. Assim, pôde fazer seu agradecimento a Nossa Senhora da Penha no percurso.

Ela conta que sempre acompanhou a passagem da romaria, mas nos últimos anos resolveu participar também da caminhada. E, neste ano, seu pai manifestou a vontade de voltar a estar presente na demonstração de fé.