Festa da Penha: fiéis cantam junto com orquestra na Romaria dos Homens

Quem saiu da Catedral Metropolitana de Vitória em direção à Prainha, em Vila Velha, durante a Romaria dos Homens deste sábado (26), teve um surpresa ao passar por baixo do Viaduto Caramuru, na região do Centro da Capital. Lá, havia uma orquestra montada, tocando músicas para saudar a passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha.
Segundo a organização da Festa da Penha, o nome do grupo que tocava no alto do viaduto é Orquestra Sonata. Os fiéis que passaram pelo local cantaram junto com os músicos (confira acima).