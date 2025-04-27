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Festa da Penha: fiéis cantam junto com orquestra na Romaria dos Homens

Apresentação de grupo no Viaduto do Caramuru foi surpresa para os devotos que caminhavam de Vitória em direção a Vila Velha neste sábado (26)

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 21:31

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 abr 2025 às 21:31
Quem saiu da Catedral Metropolitana de Vitória em direção à Prainha, em Vila Velha, durante a Romaria dos Homens deste sábado (26), teve um surpresa ao passar por baixo do Viaduto Caramuru, na região do Centro da Capital. Lá, havia uma orquestra montada, tocando músicas para saudar a passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha. 
Segundo a organização da Festa da Penha, o nome do grupo que tocava no alto do viaduto é Orquestra Sonata. Os fiéis que passaram pelo local cantaram junto com os músicos (confira acima)
Festa da Penha 2025: Viaduto Caramuru vira palco de coral durante Romaria dos Homens
Viaduto Caramuru vira palco de orquestra durante Romaria dos Homens Crédito: Cícero Lima

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