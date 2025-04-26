Festa da Penha: fiéis caminham de Santa Maria de Jetibá até Vitória para romaria

Os 14km de percurso da Romaria dos Homens — da Catedral Metropolitana de Vitória até a Prainha, em Vila Velha — já são uma prova de fé, mas tem gente que começa a caminhada bem antes. Um grupo de 32 pessoas saiu de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada de sexta-feira (25) e veio andando até a Capital, onde chegou neste sábado (26) para participar da mais tradicional procissão da Festa da Penha. Foram mais de 93km percorridos.
A história de fé foi contada pela romeira Ivone, durante a transmissão ao vivo da Romaria dos Homens em A Gazeta. Ela disse que o grupo saiu de Santa Maria de Jetibá às 2h30 da madrugada de sexta-feira (25): "Caminhamos até Barra do Mangaraí (Santa Leopoldina). Dormimos lá e hoje (sábado) de manhã saímos novamente às 2h30 e já estamos em Vitória desde as 12h. O que transborda neste momento é gratidão por uma garrafa de água gelada, uma fruta, um calçado confortável, pelas pessoas que caminham conosco, por cada história que se compartilha neste momento. É gratidão por tantas bênçãos, que realmente só Nossa Senhora das Alegrias é capaz de nos proporcionar."
O pé está acabado, as pernas, destruídas, mas o coração está cheio de graça
Essa não foi a primeira vez que Ivone saiu de Santa Maria de Jetibá a pé para a Romaria dos Homens: já são sete anos realizando esse trajeto. "Começamos antes da pandemia. Nos dois anos da pandemia, infelizmente, a gente não pôde vir. Acabou a pandemia, nós retornamos. Surgiu no coração já em 2008. Meu marido sofreu um acidente e, naquele momento, ele pediu a intercessão de Nossa Senhora. E ele sempre falava que precisava agradecer. Em 2016 nós fizemos, saímos daqui e fomos até a Prainha. No caminho ele falou: ano que vem eu vou sair de Santa Maria e vou vir, porque só isso aqui é pouco, e eu preciso agradecer mais", detalhou a romeira.
Segundo Ivone, no primeiro ano foram poucas pessoas, mas o número foi aumentando. E eles já estão programando a caminhada para o ano que vem: "É algo que precisa ser vivenciado para entender. Esse caminhar com Maria é maravilhoso, digno de toda honra. E é a mãe, né? A gente recorre à mãe com fé, carinho, e o filho atende."