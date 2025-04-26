Festa da Penha: fiéis caminham de Santa Maria de Jetibá até Vitória para romaria

Essa não foi a primeira vez que Ivone saiu de Santa Maria de Jetibá a pé para a Romaria dos Homens: já são sete anos realizando esse trajeto. "Começamos antes da pandemia. Nos dois anos da pandemia, infelizmente, a gente não pôde vir. Acabou a pandemia, nós retornamos. Surgiu no coração já em 2008. Meu marido sofreu um acidente e, naquele momento, ele pediu a intercessão de Nossa Senhora. E ele sempre falava que precisava agradecer. Em 2016 nós fizemos, saímos daqui e fomos até a Prainha. No caminho ele falou: ano que vem eu vou sair de Santa Maria e vou vir, porque só isso aqui é pouco, e eu preciso agradecer mais", detalhou a romeira.