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Homenagem à padroeira

Festa da Penha: devotos de Ibatiba distribuem terços em romaria há 12 anos

Devotos dizem que se emocionam com a gratidão dos romeiros ao receberem os terços, durante a Romaria dos Homens

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 21:41

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 abr 2025 às 21:41
Há 12 anos, uma tradição que mistura fé e evangelização acompanha Mauro Luiz, de 55 anos, e Lucas Borgh, de 27. Durante a Romaria dos Homens na Festa da Penha, os comerciantes e moradores de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, distribuem de terços aos romeiros que percorrem os 14 quilômetros de caminhada entre Vitória e Vila Velha.
A iniciativa começou de forma simples. No primeiro ano, levaram apenas 150 terços. Com o passar do tempo e o fortalecimento da devoção, a quantidade foi crescendo. Antes da pandemia de covid-19, chegaram a distribuir 5 mil terços. Em 2025, trouxeram 3 mil unidades, com a promessa de seguir aumentando a cada ano.
Quando a gente vem à romaria, a ideia não é só fazer a caminhada, mas aproveitar a quantidade de pessoas para evangelizar
Mauro Luiz - Devoto que distribui terços na Romaria dos Homens
Segundo Mauro, a inspiração veio de um desejo pessoal e da experiência acumulada em mais de 20 anos participando da celebração. Durante o percurso, Lucas se emociona ao lembrar das reações dos fiéis ao receberem os terços. "Toda vez que entrego, ouço um 'Deus te abençoe', 'Deus te pague'. É uma gratidão enorme. Não tem nem como explicar", disse.

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Festa da Penha Ibatiba Vila Velha Vitória (ES) Romaria dos Homens
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