Festa da Penha: devotos de Ibatiba distribuem terços em romaria há 12 anos

A iniciativa começou de forma simples. No primeiro ano, levaram apenas 150 terços. Com o passar do tempo e o fortalecimento da devoção, a quantidade foi crescendo. Antes da pandemia de covid-19, chegaram a distribuir 5 mil terços. Em 2025, trouxeram 3 mil unidades, com a promessa de seguir aumentando a cada ano.

Quando a gente vem à romaria, a ideia não é só fazer a caminhada, mas aproveitar a quantidade de pessoas para evangelizar

Segundo Mauro, a inspiração veio de um desejo pessoal e da experiência acumulada em mais de 20 anos participando da celebração. Durante o percurso, Lucas se emociona ao lembrar das reações dos fiéis ao receberem os terços. "Toda vez que entrego, ouço um 'Deus te abençoe', 'Deus te pague'. É uma gratidão enorme. Não tem nem como explicar", disse.