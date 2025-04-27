Festa da Penha: jovem agradece milagre e faz penitência por vaga em faculdade

A estudante Laraysi Teófilo, de 18 anos, é moradora de Cariacica e participou pela primeira vez da Romaria dos Homens, um dos eventos mais aguardados da Festa da Penha. Ela fez a caminhada em penitência para conseguir entrar na faculdade e também agradecer pela sua vida.
Ela contou que é considerada um milagre de Nossa Senhora da Penha pela família porque a sua mãe não conseguia engravidar.
"Fui um milagre de Nossa Senhora da Penha. Minha mãe não conseguia engravidar e pediu para Nossa Senhora da Penha um filho. E se concedesse o primeiro filho ia deixar uma roupinha como lembrança lá. Ela me contou essa história e achei emocionante", relata a estudante, que participou da romaria junto da mãe e da madrinha.