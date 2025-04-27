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Romaria dos Homens

Festa da Penha: jovem agradece milagre e faz penitência por vaga em faculdade

Laraysi Teófilo, de 18 anos, também participou de caminhada para agradecer pela sua vida, já que sua mãe não podia engravidar

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 23:43

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 abr 2025 às 23:43
A estudante Laraysi Teófilo, de 18 anos, é moradora de Cariacica e participou pela primeira vez da Romaria dos Homens, um dos eventos mais aguardados da Festa da Penha. Ela fez a caminhada em penitência para conseguir entrar na faculdade e também agradecer pela sua vida. 
Ela contou que é considerada um milagre de Nossa Senhora da Penha pela família porque a sua mãe não conseguia engravidar.
"Fui um milagre de Nossa Senhora da Penha. Minha mãe não conseguia engravidar e pediu para Nossa Senhora da Penha um filho. E se concedesse o primeiro filho ia deixar uma roupinha como lembrança lá. Ela me contou essa história e achei emocionante", relata a estudante, que participou da romaria junto da mãe e da madrinha.

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