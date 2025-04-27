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Festa da Penha: fiéis de Rio Bananal fazem caravana para Romaria dos Homens

Já é o terceiro ano que eles vêm, diretamente do Norte do Estado, para agradecer e pedir bênçãos à Nossa Senhora

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 23:35

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 abr 2025 às 23:35
São muitas as histórias em meio à Romaria dos Homens, durante a Festa da Penha neste sábado (26). Pessoas vêm de todos os lugares para agradecer ou pedir um milagre a Nossa Senhora. É o caso da professora Roseane Richieri, de 45 anos, que veio com a família em uma caravana diretamente de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo
"É o terceiro ano que venho. Tenho uma devoção muito grande por Nossa Senhora da Penha. Meu filho foi consagrado a ela. Viemos numa caravana da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de Rio Bananal. Um grupo que morava aqui que vem organizando essa caravana, aí a gente vem na maior fé", declarou a romeira (confira acima).

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