Festa da Penha: fiéis de Rio Bananal fazem caravana para Romaria dos Homens

São muitas as histórias em meio à Romaria dos Homens, durante a Festa da Penha neste sábado (26). Pessoas vêm de todos os lugares para agradecer ou pedir um milagre a Nossa Senhora. É o caso da professora Roseane Richieri, de 45 anos, que veio com a família em uma caravana diretamente de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.
"É o terceiro ano que venho. Tenho uma devoção muito grande por Nossa Senhora da Penha. Meu filho foi consagrado a ela. Viemos numa caravana da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de Rio Bananal. Um grupo que morava aqui que vem organizando essa caravana, aí a gente vem na maior fé", declarou a romeira (confira acima).