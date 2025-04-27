Festa da Penha: fiéis de Rio Bananal fazem caravana para Romaria dos Homens

"É o terceiro ano que venho. Tenho uma devoção muito grande por Nossa Senhora da Penha. Meu filho foi consagrado a ela. Viemos numa caravana da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de Rio Bananal. Um grupo que morava aqui que vem organizando essa caravana, aí a gente vem na maior fé", declarou a romeira (confira acima).