TV Gazeta exibe o especial "Festa da Penha" com histórias de fé e devoção

Ramon Porto, Stella Miranda, a apresentadora Naiara Arpini, Renata Rasseli e Augusto Ferreira: gravando o especial Festa da Penha Crédito: TV Gazeta

Naiara Arpini, do "Em Movimento" e a produção de Ana Elisa Bassi, do G1 ES. Depois do sucesso do Especial Festa da Penha 2024, a TV Gazeta vai exibir a segunda edição do programa inteiramente dedicado à terceira maior festa mariana do país, no dia 26 de abril, às 8h30. A apresentação ficará a cargo da jornalistado "Em Movimento" e a produção dedo G1 ES.

Nesta edição, o programa mergulha nas tradições e nas histórias que fazem dessa celebração o maior evento católico de fé e devoção do Espírito Santo. Ao todo, já são 455 anos de Festa da Penha, reunindo milhares de fiéis e devotos a Nossa Senhora da Penha.

Em um único episódio, o programa vai falar sobre milagres, superações e encontros de fé. Neste trecho, eu, Renata Rasseli, conto o meu milagre e minha devoção, após um grave problema de saúde em 2024.

Artista Claudio Tripa Crédito: TV Gazeta

Artistas que se inspiram na imagem de Nossa Senhora da Penha ou do próprio Convento para criar ilustrações, quadros e peças artísticas também farão parte do especial. "Vamos valorizar esse trabalho e entender como a fé e a arte se misturam, promovendo ainda mais a figura da padroeira e, consequentemente, o ponto turístico mais visitado do Estado", diz Naiara.

Outro destaque são as romarias, que reúnem milhares de pessoas qu caminham, pedalam e remam em busca de graça e proteção. A mais famosa delas, a Romaria das Famílias, já reuniu mais de um milhão de participantes.

Com imagens deslumbrantes da cidade e depoimentos inspiradores, o programa celebra a história e a cultura de uma festa que une o passado e o presente, fortalecendo a ligação espiritual entre os capixabas e a padroeira do estado.

Luis Guilherme Sodré de Souza, 20 anos, estudante de Direito, contou seu milagre para o Especial Festa da Penha Crédito: TV Gazeta