TV Gazeta exibe o especial "Festa da Penha" com histórias de fé e devoção

Depois do sucesso do Especial Festa da Penha 2024, a TV Gazeta
vai exibir a segunda edição do programa inteiramente dedicado à terceira maior festa mariana do país, no dia 26 de abril, às 8h30. A apresentação ficará a cargo da jornalista Naiara Arpini,
do "Em Movimento" e a produção de Ana Elisa Bassi,
do G1 ES.
Nesta edição, o programa mergulha nas tradições e nas histórias que fazem dessa celebração o maior evento católico de fé e devoção do Espírito Santo. Ao todo, já são 455 anos de Festa da Penha, reunindo milhares de fiéis e devotos a Nossa Senhora da Penha.
Em um único episódio, o programa vai falar sobre milagres, superações e encontros de fé. Neste trecho, eu, Renata Rasseli, conto o meu milagre e minha devoção, após um grave problema de saúde em 2024.
Artistas que se inspiram na imagem de Nossa Senhora da Penha ou do próprio Convento para criar ilustrações, quadros e peças artísticas também farão parte do especial. "Vamos valorizar esse trabalho e entender como a fé e a arte se misturam, promovendo ainda mais a figura da padroeira e, consequentemente, o ponto turístico mais visitado do Estado", diz Naiara.
Outro destaque são as romarias, que reúnem milhares de pessoas qu caminham, pedalam e remam em busca de graça e proteção. A mais famosa delas, a Romaria das Famílias, já reuniu mais de um milhão de participantes.
Com imagens deslumbrantes da cidade e depoimentos inspiradores, o programa celebra a história e a cultura de uma festa que une o passado e o presente, fortalecendo a ligação espiritual entre os capixabas e a padroeira do estado.
Em 2025, a Festa da Penha acontece entre os dias 20 e 28 de abril e está cheia de novidades, incluindo bênção de objetos e missas do Oitavário também à noite.